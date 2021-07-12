Antalya kurban kesim yerleri! 2021 Antalya kurban pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerededir? Adres ve iletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Antalya oldu. Peki, Antalya kurban kesim yerleri nerededir? Antalya kurban satış noktaları belli oldu mu? Antalya'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Antalya kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Antalya kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Antalya kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Antalya kurban kesim yerleri 2021! Antalya kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ANTALYA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Antalya kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

AKSEKİ MEZBAHANESİ - DEMİRCİLER MH. İNÖNÜ CAD. UZUNYOL BULVAR MEVKİİ/ AKSEKİ/ ANTALYA - 0242 678 1008

MAHMUTLAR MAH. KURBAN KESİM YERİ - ESKİ BELEDİYE FEN İŞLERİ BİNASI ÖNÜ - 0242-5283193

EŞGİLİK DÜĞÜN SALONU KURBAN KESİM YERİ - KADIPAŞA MAH. - 0242-5131902

BELEDİYE MEZBAHANESİ - ÇİKCİLLİ MAH. - 0242-5131902

PAYALLAR MAH. KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ÖNÜ - 0242-5131902

GAZİPAŞA DOLMUŞ DURAĞI KURBAN KESİM YERİ - FIĞLA MAH. - 0242-5131902

OBA ERKEK KUR'AN KURSU - OBA BELDESİ GÖL MEVKİ TÜRK TELEKOM ARKASI - 0533-779-2395

MAHMUTLAR EMİN ÖZMÜFTÜOĞLU KIZ KUR'AN KURSU - MAMUTLAR MAH. KERVANSARAY CAD. - 541-710-5646

ÖMER DEMİR - YENİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI NO:44 - 0 531 842 2379

MUSTAFA SARI - KARYAĞDI MAHALLE KIZILBEL CAMİİ YANI - 0 536 315 5884

HİNDİ MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE ABDULLAH AY SOKAK - 0 534 972 6846

MEHMET - HAKAN BALDIROĞLU - KARYAĞDI MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ - 0 535 282 0654 - 0 542 431 37 56

HÜSEYİN KORKMAZ - KARYAĞDI MAHALLESİ BEYDEĞİRMENİ POMPAJ YOLU - 0 546 291 32 05

AHMET KOYUNCU - GÖLTARLA MAHALLESİ GÖLTARLA SK. NO:186 FİNİKE KARAYOLU ÜZERİ - 0 539 202 2866

SALİH SARIKAYA - GÖLTARLA MAHALLESİ GÖLTARLA SK. ELMALI- FİNİKE KARAYOLU ÜZERİ - 0 535 202 05 30

AKÇAY MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ - AKÇAY MAHALLESİ - 0242 629 21 43

HÜSEYİN DEMİRHAN - KARYAĞDI MAHALLESİ BEYDEĞİRMENİ POMPAJ SK NO:145 - 0 535 669 40 81

YILMAZ DEMİRHAN - KARYAĞDI MAHALLESİ ÜNAL ÖZGÖDEK CADDESİ KIZILBEL MEVKİ - 0 536 833 46 28

EŞREF KEMENÇE - HACIMUSALAR MAHALLESİ - 0 534 331 43 95

SALİH ŞAHİN - KARYAĞDI MAHALLESİ BEYDEĞİRMENİ SOKAK NO:19 - 0 542 554 19 49

TUNAHAN SARIBIYIK - DÜDENKÖY MAHALLESİ SÖĞÜTLÜKUYU MEVKİ NO.165 - 0 553 802 82 81

KENAN AKKAYA - PİRHASANLAR MAHALLESİ NO:110 - 0 533 453 22 91

MEHMET BALCI - YALNIZDAM MAHALLESİ - 0 533 812 21 26 - 0 535 787 01 25

ATALAY HÜSNÜ ALIŞ - KIZILCA MAHALLESİ - 0 533 929 99 84

MEHMET KOR - YUVA MAHALLESİ ORTAKÖY SK ELMALI/ ANTALYA - 05362799502

ANTALYA KARAYOLU ÜZERİ BAYINDIR MAHALLESİ UN FABRİKASI KURBAN KESİM YERİ - BAYINDIR MAHALLESİ ELMALI/ ANTALYA - 0 506 690 3840

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ELMALI MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE HAL SK ELMALI/ANTALYA - 0 534 972 6846

ERDAL DURMUŞ - YENİ MAHALLE ADATEPE KÜME EVLER NO:42 ELMALI/ANTALYA - 05468598299

RAMAZAN KARLIOĞLU - YUVA MAHALLESİ KARDELEN SK. NO:65 - 05367310781

ORHAN VELİ GÜLENAY - TOKLULAR MAHALLESİ PINARBAŞI SK. ELMALI/ANTALYA - 05413919835

ABDULLAH ŞAHİN - GÜNDOĞAN MAHALLESİ KARŞIYAKA 1. SK ELMALI/ ANTALYA - 05367364558

BÜLENT YILDIZ - YUVA MAHALLESİ YUSUF SONGUR CADDESİ NO:294 - 05333723988

KESİMHANE - KUM MH. YENİ ELMALI YOLU ÜZERİ SHELL PETROL YANI - 0242 855 11 02

BELEDİYE MEZBAHASI - BAKILAR MAHALLESİ - 02425721013

SÜLEYMAN TUNCERE AİT BESİHANE - BEYOBASI MAHALLESİ HACI CELİL SOKAK NO:50 - 0532 581 3181

FİKRİ ÖZGÜN'E AİT BESİHANE - KORU MAH. GAZİPAŞA/ANTALYA - 0532 412 7927

İSA ÖZKAN BESİHANESİ - GÜNEYKÖY MH. HAZELLİ MEVKİİ GAZİPAŞA/ANTALYA - 536 411 21 41

HARUN USLU BESİHANESİ - BEYOBASI MH. AYDINLAR SK.SANAYİ BÖLGESİ GAZİPAŞA/ANTALYA - 533 403 99 86

ANTALYA/ GÜNDOĞMUŞ - KAPLAN MAH. ANTALYA CAD. HİLAL SOK. - 2427812027

KAŞ BELEDİYE MEZBAHASI - AĞULLU MAHALLESİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAŞ-DEMRE MEZBAHASI - AĞULLU MAH. KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

BELEDİYE HİZMET BİRİMİ BİNASI YANI - KALKAN MAH. BELEDİYE HİZMET BİRİMİ BİNASI YANI KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

HAL YERİ ÇEVRESİ - KINIK MAH. HAL YERİ ÇEVRESİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

HAL YERİ ARKASI - OVA MAH. HAL YERİ ARKASI KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

SEZEKLER KASABI KESİMHANESİ - GÖMBE MAH. KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORKUTELİ MEZBAHANESİ - KARGALIK MAHALLESİ/ELMALI YOLU ÜZERİ/KORKUTELİ/ANTALYA - Korkuteli İlçe Belediyesi 0242 643 60 11

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - ALAADDİN MAHALLESİ/TEFENNİ YOLU ÜZERİ/1362 ADA/4 PARSEL/KORKUTELİ/ANTALYA - Korkuteli Belediyesi 0242 643 60 11

OSMAN GÜNAY KESİM ALANI - TOPTAŞ MAH. KUMLUCA/ANTALYA - 05323279647

KUMLUCA-FİNİKE HİZMET BİRİMİ TESİSİS - HIZIRKAHYA MAH. KUMLUCA/ANTALYA - 02428872700-02428875555

KAPALI SEBZE PAZARI YERİ - MEYDAN MAHALLESİ DEFNE SOKAK - 02428872700-02428875555

KUMLUCA FİNİKE MEZBAHANESİ - HIZIRKAHYA MAH.HIZIRKAHYA SOKAK - 05393934907-02428872700-2755-5555

KUMLUCA ESKİ MEZBAHANESİ - KASAPÇAYIRI MAH.MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ KUMLUCA - 02428872700-02428875555

KUMLUCA TOPTANCI HALİ - MERKEZ MAHALLESİ-KUMLUCA/ANTALYA - 02428872755-02428875555

BEYKENT TOPTANCI HALİ - MAVİKENT-BEYLONAK MAH.HAL CAD - 02428872755-02428875555

BEYKONAK KAPALI PAZAR YERİ - BEYKONAK MAH.ATATÜRK CADDESİ KUMLUCA-ANTALYA - 02428872755-02428875555

MAVİKENT MAH.KAPALI PAZAR YERİ - MAVİKENT MAH.MUSTAFA ÇETİNKAYA CADDESİ KUMLUCA-ANTALYA - 02428872755-02428875555

YUNUS TURAN KESİM YERİ - GÜZÖREN MAHALLESİ KIZILCAKONUŞ MEVKİİ/KUMLUCA/ANTALYA - 0537 727 51 37

MEHMET AKKAYA KESİM YERİ - ORTAKÖY MAHALLESİ KUMLUCA/ANTALYA - 05444960004

KURBANLIK HAYVAN KESİM NOKTASI - SARILAR KAPALI PAZAR YERİ - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ(BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - MANAVGAT MEZBAHASI - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM (KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - ÇARŞAMBA KAPALI PAZAR YERİ - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ (SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - CUMARTESİ PAZARYERİ - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ (SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - PERŞEMBE PAZAR YERİ - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ (SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - SİDE SALI PAZARI (KAPALI PAZAR YERİ) - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ(BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ) - TAŞAĞIL HACI HAMZA ATALAY KUR' AN KURSU - 02427426539 ALO ZABITA 153

KURBAN KESİM YERİ( SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK) - ÖRNEK MAHALLESİ ZIRAAT BANKASI ARKASI (GEÇİCİ PAZARYERİ) - 02427426539 ALO ZABITA 153

NEŞELİ OTO YIKAMAM (SADECE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK - ÖRNEK MAHALLESİ 1562 SOKAK. - 153-7426539

ZEYTİN PAZARI MEVKİİ - KÖKEZ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 5109 SOKAK - 0 242 722 1183

ŞEHİT ÖĞRETMEN M. SAADETTİN PARKI ÖNÜ - MERKEZ MAHALLESİ AZMİ AKMAN CADDESİ 2155 SOKAK - 0 242 722 1183

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEZBASI - BURMAHANCI GAZALİÇİ MEVKİ - 0 242 722 1183

KEMAL FARUK TEMİZ - GAZALİÇİ MEVKİİ ÜRÜNDÜ MAHALLESİ - 0 507 636 8566

ARİF YAĞCI - BURMAHANCI MAHALLESİ GAZALİÇİÇ MEVKİ - 0 532 488 8930

ALİ İHSAN KÜÇÜKDEMİR - GEBİZ MERKEZ MAHALLESİ - 0 535 233 7309

METİN CAN-1 - ŞATIRLI MAHALLESİ SERİK ANTALYA - 0 535 732 3146

METİN CAN-2 - ŞATIRLI MAHALLESİ SERİK ANTALYA - 0 535 732 3146

TUNCAY DEMİR - CUMALI MAHALLESİ SERİK ANTALYA - 0 533 253 3170

ALİ TANER - BURMAHANCI MAHALLESİ AKARKUYU MEVKİİ - 0 534 283 9101

MİTHAT TURNA - BURMAHANCI MAHALLESİ YAYLAN GEÇİDİ SERİK - 0 532 654 5373

AHMET TANER - BURMAHANCI GAZALİÇİ MEVKİİ NO:40 - 0 532 701 5806

OSMAN AKSAY - SARIABALI MAHALLESİ KOYAK MEVKİİ - 0 539 810 1189

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ANTALYA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

KAPALI SPOR SALONU YANI HAYVAN PAZARI - DEMİRCİLER MAH. MUSTAFA DURUK CAD. KAPALI SPOR SALONU YANI/ AKSEKİ/ ANTALYA - 0242 678 1008

MAHMUTLAR MAH. KURBAN SATIŞ YERİ - MERKEZ - 0242-5283193

KARAKOCALI MAHALLESİ - OBA KARAKOCALI MEVKİİ - 0242-515-1504

DEMİRTAŞ MAH. KURBAN SATIŞ YERİ - YENİDAMLAR MEVKİİ - 0242-5283193

KONAKLI MENDERES BULVARI - KONAKLI MAHALLESİ MENDERES BULVARI ALANYA - 0242-5131902

ELMALI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI - YENİ MAHALLE HAL SOKAK MEZBAHANE YANI - 0 242 618 67 06 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HASYURT MAHALLESİ - FEN İŞLERİ KADEME YANI - 0242 855 11 02

TURUNÇOVA MAHALLESİ - TURUNÇOVA DÜĞÜN SALONU ARKASI - 0242 855 11 02

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - KORU MAHALLESİ FİDANLIK MEVKİ - 2425721013

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ - KAPLAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. CEMPAŞA CAMİİ KARŞISI - 02427812027

ANTALYA/ GÜNDOĞMUŞ - KAPLAN MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ DEVLET HASTANE KARŞISI - 2427812027

MEYSU YÜKLEME RAMPASI - GÖMBE MAH. UÇARSU CAD. KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

CUMA PAZARI - ANDİFLİ MAH. CUMA PAZARI KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

PAZAR YERİ - OVA MAH. PAZAR YERİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

PAZAR YERİ - YEŞİLKÖY MAH. PAZAR YERİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

İNCEBEL HAYVAN PAZARI - KALKAN MAH. İNCEBEL MEVKİİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

PAZAR YERİ - KINIK MAH. PAZAR YERİ KAŞ ANTALYA - 0242 836 1020

KURBAN SATIŞ YERİ - ALAADDİN MAHALLESİ/TEFENNİ YOLU ÜZERİ/1362 ADA/4 PARSEL/KORKUTELİ/ANTALYA - Korkuteli Belediyesi 0242 643 6011

KUMLUCA BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - BEYKONAK MAHALLESİ DENİZ OBALARI SOKAK KUMLUCA - 02428872755-02428875555

KURBAN SATIŞ YERİ - SARILAR MAHALLESİ MUHİTTİN ERSOY BULVARI 3053 SOKAK. ECE DÜĞÜN SALONU KARŞISI - 02427426539 ALO ZABITA 153

ÇELTİKÇİ MAHALLESİ YOL KAVŞAĞI KESİM ALANI - ÇELTİKÇİ MAHALLESİ - 02427426539 ALO ZABITA 153

ÇANDIR CANLI HAYVAN PAZARI - ÇANDIR MAHALLESİ ESKİ STADYUM YANI - 0 242 722 1183

DEMRE BEYMELEK ESKİ TOPTANCI HALİ - BEYMELEK MAH. - 05305922455

KÜÇÜKKUM MAH.DEMRE TOPTANCİ HALİ - KÜÇÜKKUM MAH. - 05305922455

TANGANA MEYDANI - AŞAĞI MAHALLE - 6912310

ÇUKUROVA KASAP - YENİ MAH. AKDENİZ CADDESİ NO:59/A KEMER-ANTALYA - 0 541 436 07 01

SEDAT KARAKAYA - KUZDERE MAH. KARATAŞ CAD. NO:71 KEMER-ANTALYA - 0.538 046 7868

SÜLEYMAN TABAK - KUZDERE MAH. KARAÇAY CADDESİ NO:3 KEMER-ANTALYA - 0 506 336 0149

İSMET BAŞDERE - BELDİBİ MAH. 4004 SOK. NO:17/1 KEMER-ANTALYA - 0 536 512 1773

AHMET KARAKOYUNLU - KUZDERE MAH. KARAMANLI CAD. NO:29/A KEMER-ANTALYA - 0 538 951 7388

MEHMET ALIÇ - ÇAMYUVA MAH. AKÇASAZ MEVKİİ KÜME EVLERİ NO:18 KEMER-ANTALYA - 0 532 734 8129

RAMAZAN ERGİN - TEKİROVA MAHALLESİ 8000. SOKAK NO:73 KEMER-ANTALYA - 0 535 636 46 70

HASAN PÖZE - ASLANBUCAK MAH. SCHELL PETROL ARKASI VE KUZDERE MAHALLESİNDE BULUNAN ÇİFTLİĞİ- KEMER -ANTALYA - 0 533 722 78 07

ÇAMYUVA PAZAR YERİ - ÇAMYUVA MAH. KEMER BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI YANI- KEMER-ANTALYA - 0 242 814 15 03

MEZARLIK ÖNÜ MEYDANI - TEKİROVA MAH. CUMAYERİ MEZARLIK ÖNÜ MEYDANI/KEMER-ANTALYA - 0 242 814 15 03

EMRAH CİHAN - KİRİŞ MAH. KARABUCAK MEVKİİ/KEMER-ANTALYA - 0 542 568 23 55

YUSUF BOZLAK - ASLANBUCAK MAH. KIRKGEÇİT SOKAK ÇAMLIK MEVKİİ KEMER-ANTALYA - 0 530 603 90 44

KESME BOĞAZI ÇAYI - KUZDERE MAH. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN 500 METRE YUKARISI KEMER-ANTALYA - 0 242 814 15 03

PAZAR YERİ - GÖYNÜK ESKİ BELEDİYE ARKASI (PAZARYERİ)/KEMER-ANTALYA - 0 242 814 15 03

MEHMET PÖZE - OTOGAR YANI VE ARSLANBUCAK MH.CUMHURİYET BULVARI NO:53 - KUZDERE MAHALLESİ KEÇİLİ MEVKİİ KEMER-ANTALYA - 0 242 814 23 26 -0 532 317 42 10 - 0 242 818 09 14

KURBAN SATIŞ YERİ - BARBAROS MAHALLESİ SERİK CADDESİ YANI - Aksu Belediyesi Telefon: 4263049

KURBAN SATIŞ YERİ - GÜZELYURT MAHALLESİ MEZARLIK YANI - Aksu Belediyesi Telefon :4263049

KURBAN SATIŞ YERİ - SOĞUCAKSU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI - Aksu Belediyesi Telefon: 4263049

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KÖMÜRCÜLER MAHALLESİ SATIŞ YERİ - KÖMÜRCÜLER MAHALLESİ DÖŞEMEALTI ANTALYA - 0242 249 50 00

VARSAK MENDERES MAHALLESİ (MEZBEHANE YANI) MAL PAZARI - VARSAK MENDERES MAHALLESİ (MEZBEHANE YANI) MAL PAZARI - 242310 5858

ÇAMLICA MAHALLESİ KÖSELER MEVKİ - ÇAMLICA MAHALLESİ KÖSELER MEVKİ - 242310 5858

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ADAKLIK SATIŞ VE KESİM ALANI - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 6277 SOKAK - 242310 5858

BOĞA ÇAYI KURBAN SATIŞ YERİ - ZÜMRÜT MH. CUMHURİYET CAD. (BOĞA ÇAYI KENARI ÇAKIRLAR YOLU ÜZERİ) - 242 245 5500

ERMENEK MAH. AYCAN 1. SOKAK 10678 ADA, 2 PARSELİN KUZEYİNDE BULUNAN BOŞ ALAN - ERMENEK MAH. AYCAN 1. SOKAK 10678 ADA, 2 PARSELİN KUZEYİNDE BULUNAN BOŞ ALAN - 0 (242) 320 22 22

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KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.