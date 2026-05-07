Messi'ye büyük şok! Uyanınca gördüğü manzaraya inanamadı

Instagram’ın bot ve pasif hesaplara yönelik temizliği dünya yıldızlarını etkilemeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo ve Kylie Jenner’ın ardından Lionel Messi’nin de milyonlarca takipçi kaybettiği ortaya çıktı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Instagram hesabında yaklaşık 5 milyonluk takipçi düşüşü yaşandığı görüldü.

Sosyal medya analiz platformlarına göre yaşanan düşüşün, Instagram’ın bot ve pasif hesap temizliği nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Daha önce Cristiano Ronaldo’nun yaklaşık 7 milyon, Kylie Jenner’ın ise yaklaşık 15 milyon takipçi kaybettiği gündeme gelmişti. Messi’nin takipçi sayısındaki düşüş kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

