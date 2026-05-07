Hollanda'da bir kabin memuru hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNEY Afrika'da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru, virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Hollanda merkezli hava yolu şirketinde görevli bir kabin memurunun, hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam'da tedavi altına alındığı bildirildi. Kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yolcunun bir gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine kendisiyle temas eden görevli gözetim altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı