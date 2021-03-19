ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti
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ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti

19.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:40

İYİ Parti heyetinden hal ziyaretiANTALYA'ya gelen İYİ Parti heyeti ve milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve üreticileri ziyaret etti.

İYİ Parti heyetinden hal ziyareti

ANTALYA'ya gelen İYİ Parti heyeti ve milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve üreticileri ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gelen 11 kişilik İYİ Parti heyetinden Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı ile Feridun Bahşi, İYİ Parti GİK Üyesi Halil Aydoğdu ve partililer, sabah erken saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde ziyaretlerde bulundu. Heyet, haldeki komisyoncu, çiftçi ve çalışan işçileri gezerek sorunlarını dinledi.

Bir komisyoncunun yaşadığı sıkıntıyı anlatması üzerine Mersin Milletvekili Behiç Çelik, 'Türkiye sebze ve meyve üretiminde dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Ancak ürün piyasası ne üreticiyi ne de tüketiciyi memnun ediyor. Arada ezilenler üretici ve tüketiciler oluyor. Bu konuda herhangi bir yasal hazırlık yok" diye konuştu.

Heyet, ardından Toptancı Hal Kompleksi Komisyoncular Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada konuşan Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 'Antalya Türkiye'yi doyuran bir şehir. Antalya'nın tarımı, hayvancılığı olmazsa Türkiye aç kalır. Çiftçiyi, üreticiyi rahatlatmak lazım ki kaynakları sadece buralarda değerlendirmeyelim, yurtdışına satalım. En büyük zenginliğimiz olan gıdayı dışarıdan alır hale geldik" dedi.

Komisyoncuların kaldırılmasının yanlış olacağını söyleyen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 'Hallerin mutlaka aksayan yerleri var ama bugün için en iyi işleyen sistemlerden biri. Çok zorda olan üreticinin malı nasıl olursa olsun hale getirdiği zaman mutlaka komisyoncular onu değerlendirir. Hal komisyoncuları aradan kaldırılsaydı çiftçinin muhatabı marketler olsaydı çiftçi malı getirince 'Senin malın şu' denildiğinde kimsenin itiraz şansı olmazdı. İYİ Parti olarak hallerin sistem değişimine karşı çıktık" dedi.

Mersin Milletvekili Behiç Çelik, kendi yazdığı 'Toptan Pazarlar Hal Ekseninde Tarım' isimli kitabını Toptancı Hal Kompleksi Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz'a hediye etti.

ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti
ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti
ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti
ANTALYA İYİ Parti heyetinden hal ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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