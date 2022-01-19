ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE'nin 3'üncü en büyük hipodromu, Antalya Hipodromu açıldı. İlk yarışların da yapıldığı açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Sanayi devrimine kadar dünyanın tarihi at sırtında yazıldı. Ordular taşındı, ülkeler fethedildi. Bu nedenle çok önemli noktalarda at nallarını görüyoruz" dedi.

Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfa'nın ardından Türkiye'nin 10'uncu hipodromu, Antalya'da açıldı. Diyarbakır ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en büyük 3'üncü hipodromu olan Antalya Hipodromu'nun açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yarışseverler katıldı.

Antalya Hipodromu sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip. Her ikisi de 20 metre genişliğinde olan pistlerden sentetik olanın uzunluğu 1980 metre, yarı sentetik pistin uzunluğu ise 1830 metre. Antalya Hipodromu, devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece yarışlarına da ev sahipliği yapabilecek.