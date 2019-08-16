ANTALYA Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldı

16.08.2019 17:27

Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldı

Türkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, ilçede mangoda da bahçeleşmeye geçildi. 20 dekar örtü altı üretim yapılırken, 60 dekar açık alanda bahçeleşmeye geçildi. İlçede örtü altı ve açık alanda olmak üzere yaklaşık 30 dekar alandan meyve hasadı yapılmaya başladı.

Gazipaşa'da ilk hasada ise ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Muzkent Mahallesi'nde Hatice Güven ve ortağı Sefa Oğuz'un 4 yıl önce 2 dekar örtü altına kurduğu mango bahçesinde başlandı. Olgunlaşan mangolar tek tek makasla kesilerek paketleniyor. Mango meyveleri büyük marketler ve otellerin yanı sıra Alanya ilçesindeki semt pazarlarına gönderiliyor.

'EŞİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Mango üreticisi Hatice Güven, mango yetiştiriciliğinin rahmetli eşi Numan Güven'in büyük hayali olduğunu söyledi. Eşinin vefatından sonra kendisinin Sefa Oğuz'la işe devam ettiğini ve 4 yıl önce projeyi başlattıklarını kaydeden Güven, "Eşimin hayallerini ben devam ettirmek istiyorum. 4 yıl önce 2 dekar kapalı alana 84 adet mango fidanı ektik ve ilk hasadımızı geçen yıl yapmıştık. İlk hasadımızda 2 bin 350 adet meyve aldık. Yaklaşık 50 bin lira kazandık. Bu yılki hasadımızda 5 bin tane mango meyvesi bekliyoruz. Ortalama 100 bin lira gelir hedefliyoruz" dedi.

TAMAMEN ORGANİK

Meyvelerin şu an iç piyasada tüketildiğini anlatan Hatice Güven, "Büyük marketlere, otellere veriyoruz. Dış ülkelerden de talepler var ama bahçenin biraz daha büyümesi gerekiyor. Ağaçlar büyüdükçe meyve rekoltesi de hızla artıyor. İlerleyen yıllarda beklentilerimiz büyük. 4 yıllık tecrübemizden anladığımız mango fidanları özel bir bakım istiyor. Isı ayarı çok önemli ve düzenli olarak sadece su vermeniz gerekiyor" dedi.

ÜRETİM İÇ PİYASAYI KARŞILIYOR

Çelik Fidancılık danışmanı İlhan Alçar ise mango fidelerini Gazipaşa'da yetiştirdiklerini kaydetti. Tropikal meyvelerin Türkiye'de özellikle mangonun yaygınlaşması için çalıştığını belirten Alçar, "Zaman içerisinde ciddi bir ilgi oluştu. Muz ve narenciyedeki gelir kaybından dolayı çiftçide bir ilgi var. Fakat meyveye geçme zamanı biraz uzun olduğu için mango biraz tedirgin bakılıyor. Gazipaşa çevresinde bu sene içerisinde 15-20 dekar sera, açıkta ise 50-60 dekar ekim yapıldı. Giderek mango ekimi artıyor. Türkiye'deki üretim şu an iç piyasayı karşılıyor. Zaman içerisinde ihracata dönük işlemlerin olacağına inanıyoruz" dedi.

YENİ BİR GELİR KAPISI

Hasat döneminde bahçelerde kontrol yaparak meyve ve ağaç gelişimini kontrol ettiklerini vurgulayan İlhan Alçar, Bu serada yapılan ekimlerden sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Mango fidanındaki gelişmelere bakıyoruz. Tabi ki bunlarında çiftçiler arasında örnek oluşturması lazım. Bakımı kolay ve bu yöreye çok uygun bir ürün. Çiftçilere yeni bir gelir kapısı olmasını umuyoruz" dedi.

AB ÜLKELERİ YILDA 600 BİN TON TÜKETİYOR

Mango Fidancılık AŞ'nin sahibi Mustafa Ezici ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılda 600 bin ton mango tüketildiğini, bunun ekonomik değerinin ise 1.2 milyar Euro olduğunu söyledi. AB ülkelerinin Arjantin Peru, Şili ve Hindistan'dan özellikle ürün aldığına dikkati çeken Ezici, "Bu ülkelerde üretim bittiğinde dünya genelinde ürün rekoltesi ağustos- aralık döneminde yüzde 20'lere düşüyor. İş bu dönemde Türkiye, Mısır, İspanya ve İsrail'de hasat başlıyor. Ciddi bir alıcı olan AB ülkeleri bu dönemde yüksek fiyattan ürün alıyor. Bizim üretim alanlarımızı genişletip mutlaka pazarda yer almamız gerekiyor. Üstelik biz Avrupa pazarına çok yakın olduğumuz için çok daha taze ve temiz sunabiliriz" diye konuştu.

YERLİ MANGO ÇIKTI, İTHAL ELDE KALDI

Gazipaşa'da hasadı yapılan mangoyu Alanya'da tezgahında satışa sunan pazar esnafı Mehmet Türköz ise tropikal meyve ve sebzelerin ilgi gördüğünü söyledi. İlçede yerleşik yaşayan yabancıların özellikle satın aldığına değinen Türköz, "Mango çok güzel bir meyve. Günlük geldiği için çok taze. Renk ve tadı da çok güzel. Tezgahımıza gelen müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Tane ile satıyoruz. Gazipaşa mangosu tanesi 35 TL'den alıcı buluyor. Yerli mango çıktıktan sonra ithaller elimizde kaldı. Çünkü şekil ve tat olarak daha taze görünüyor. Yerliye daha çok talep görüyor. Turistler de çok talep ediyor" dedi.

Kaynak: DHA