ANTALYA Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu
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ANTALYA Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu

Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştuAntalya'nın Demre ilçesinde yavru carettalar bu yıl ilk kez yürütülen proje ile güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor.

ANTALYA Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu
23.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:15

Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu

Antalya'nın Demre ilçesinde yavru carettalar bu yıl ilk kez yürütülen proje ile güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 civarında yavru caretta Demre sahillerinde denizle buluştu.

Demre'de bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (LİDOKS) iş birliğinde geliştirilen projeyle caretta caretta kaplumbağaları gözlemleniyor. Çalışmalara Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi tarafından da destek veriliyor. Projeye Bosna- Hersek, Makedonya ve İtalya'dan 10 gönüllü öğrenci katılıyor.

3 kurumun iş birliğinde Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi, Kömürlük ve Beymelek plajlarının yer aldığı 8,5 kilometrelik Demre sahillerinde caretta carettalar izleniyor. Bu yıl başlayan üçlü izleme çalışmalarında şu ana kadar 136 caretta yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan 55 tanesinden yaklaşık 2 bin 500 yavru çıkışı gerçekleşti. Demre'de daha önce çalışılmamış bir alanda ilk kez caretta yuvalarının tespiti yapıldı ve yavru çıkışları gözlemlendi. 3 yıl sürecek planlı çalışmanın, daha uzun soluklu hale getirilmesi, Demre'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Projeyi LİDOKS adına yürüten Yunus Emre Doğan, "Demre sahilleri, Türkiye'de bulunan caretta ve deniz kaplumbağalarının 21 yuvalama alanlarından biridir. Burada biz bu sene 3 farklı ülkeden 10 gönüllümüzle beraber hem caretta carettaların koruma ve izleme çalışmasını hem de ülkemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu üçlü projede Ulusal Ajansın fonu, LİDOKS'un koordinatörlüğü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parkların koordinasyonu çok önemli. Aynı zamanda yerel desteğimizi de yadırgamamak gerekiyor. Biz bu projeyi 3 yıl boyunca sürdüreceğiz. Caretta carettalarımızı koruma ve izleme çalışmalarına devem edeceğiz. İleri de de çok iyi çalışmalara imza atacağız" dedi.

Projenin bilimsel danışmanlığını yürüten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Kara da "Demre sahillerinde caretta caretta koruma çalışmalarını ilk kez başlatmış bulunuyoruz. Burada 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, LİDOKS ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ortaklığında yaptığımız çalışmada şimdiye kadar 2 bin 500 yavruyu denize kavuşturduk. Bunun yanında 136 tane de yuva tespit ettik. Bu çalışmalarımız 3 yıl sürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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