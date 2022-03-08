Antalya'daki Kepez Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kepez Kitap Fuarını kitapseverler büyük ilgiyle karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde yeniden kapılarını açtı. Vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gören fuarda, 400'den fazla yayın evinin kitapları, kaynakları ve eserleri Antalyalılarla buluşuyor.

Bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek için "Oku" temasıyla açılan fuarda, 200'den fazla yazar imza günleri ve söyleşiler düzenleyecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, iki yıllık bir aradan sonra yine okurlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kepez Kitap Fuarı'nın 10 gün boyunca son derece özel, güzel ve nitelikli bir kültür sanat ortamı yaşatacağını belirten Tütüncü, şöyle konuştu:

"Kitap fuarı, okuma sevgisini bambaşka bir şekilde gönüllere nakşediyor. Yeni çıkmış kitapları bir arada görebildiğimiz son derece müstesna bir ortam sağlıyor. Elbette sanal ticaretle çok değişik kitaplara aynı anda ulaşmak mümkün ama buradaki kitaplara dokunmak, sayfalarını karıştırmak, içerisindeki mis gibi kokuyu içimize çekmek bambaşka bir hava veriyor okuyucuya. Kitapla arasında kurduğu ilişkiyi, o aşkı derinleştiren bir unsur oluyor."

Tütüncü, fuarda 400'den fazla yayınevinin yer aldığını ifade ederek, 200'den fazla yazarın da imza günü ve söyleşilere katılacağına söyledi.

Fuara ilginin çok yoğun olduğunu dile getiren Tütüncü, "Fuar süresince rutin işlerini bir kenara bırakarak, buraya daha çok vakit ayırıyorum. Vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyorum. Herkes büyük bir mutluluk içerisinde hayranlığını dile getirerek, teşekkürlerini sunuyorlar." dedi.

"Okumaya olan bu ilgi bizleri sevindiriyor"

Fuarda imza günü düzenleyen ve söyleşiye katılan yazar Feyzullah Arslan, kitap fuarlarının hem insanların bilgisinin çoğalması hem de doğru bir şekilde vakit geçirmesi için güzel bir ortam olduğunu söyledi.

Kepez Kitap Fuarı'na vatandaşların ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, "Okumaya olan bu ilgi bizleri sevindiriyor. Geleceğimizin daha aydınlık olacağına yönelik bizleri ümitlendiriyor. En iyi yatırım ilime ve bilime yapılan yatırımdır." dedi.

Kitap yazmasındaki amacının topluma faydalı olmak olduğunu dile getiren Arslan, herkesin okuma ve yazma şansını kullanması gerektiğini belirtti.

Yazar Zeki Kılınç ise geçmişi öğrenip geleceğimize yön verebilmemizin yolunun okumaktan geçtiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen Kepez Kitap Fuarını dört gözle beklediklerini ifade eden Kılınç, "Kepez Belediyesinin hazırladığı böyle güzel bir ortamda düzenlenen fuara çok sayıda kitabevinin katılması bizleri mutlu etti. Öğrencilerimiz de bu fuarı dört gözle bekliyordu." diye konuştu.

"Okuyucularımızı fuara bekliyoruz"

İş Bankası Kültür Yayınları standının sorumlusu Yağmur Ece Doğan, kitap fuarına 7'den 77'ye herkesin katıldığını belirtti.

Fuara gelen vatandaşlara, zevklerine ve okuma tarzlarına göre kitap almalarında yardımcı olduklarını dile getiren Doğan, "Yaklaşık 2 senedir, Antalya ve diğer illerimizde Kovid-19 nedeniyle fuar yapamadık. Neredeyse tamamen okuyucularımızdan uzaklaştık. İnternet üzerinden satışlarımızı yaptık. Bir kitabı elinize alıp sayfalarını çevirdiğinizde, o kağıt kokusunu içimize çektiğimizde kitap okuduğumuz hissederiz. Bundan uzak kaldık. Şu anda da bunun özlemini gideriyoruz. Okuyucularımızı fuara bekliyoruz." dedi.