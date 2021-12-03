Antalya'daki hazırlığı süren uluslararası zirvenin önceliği; Akdeniz'deki kirlilik

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde önümüzdeki hafta Antalya'da düzenlenecek 'Barselona Sözleşmesi 22'nci Taraflar Toplantısı'nın (COP22), geçen ay İskoçya'da düzenlenen Glasgow İklim Zirvesi'nden sonra yapılan en büyük etkinlik olacağı belirtildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, Akdeniz'deki kirlilik, yabancı türler, biyo-çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği krizinin ele alınacağını burada alınacak kararların etkili biçimde uygulanması gerektiğini söyledi.

Antalya'da 7-10 Aralık tarihinde 21 Akdeniz ülkesi ve AB, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı'nın (UNEP/MAP) çatısı altında düzenlenen zirve 1976'da hayata gecen ve 1995'te yeniden düzenlenen Barselona Sözleşmesi'nin 45'inci yıldönümünde gerçekleştirilecek. Zirvenin önemli gündem maddeleri; kirlilik, biyo-çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği krizleri olarak belirlendi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yapılan açıklamada, Antalya'da alınacak kararların en kısa sürede ve etkili biçimde yaşama geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Antalya'da düzenlenen COP22 süresince TÜDAV'ın Okyanus 10 Yılında yabancı türler temalı sergisi ziyaretçilere açık tutulacak.