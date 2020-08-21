Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic firması genel müdürü Recep Yavuz, bu yıl paket turla Antalya'ya gelen turist sayısının 20 Ağustos itibarıyla 1 milyonu aştığını açıkladı.

21.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:53

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic firması genel müdürü Recep Yavuz, bu yıl paket turla Antalya'ya gelen turist sayısının 20 Ağustos itibarıyla 1 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya'daki iki havalimanından derlenen tahmini paket tur sayılarına göre, 20 Ağustos itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 kişi oldu. Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna olurken, diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Rusya 281 bin 398, Almanya 221 bin 151, İngiltere 85 bin 850, BDT ülkeleri 33 bin 675, İsviçre 25 bin 435, Polonya 21 bin 908, Ortadoğu 19 bin 627, Romanya 17 bin 897, İskandinav 15 bin 790, Sırbistan 11 bin 387 ve Moldova 10 bin 812."

TURİZM TARİHİNİN EN ZOR YILI

Turizmin dünya genelinde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Recep Yavuz, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan destinasyonların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yavuz, "Bir yandan insanlık tarihinin en korkunç salgınlarından biri, diğer yandan her geçen gün bir çığ gibi büyüyen ekonomik kaygılar. 2020 yılında turizm bu ikisi arasında bir o yana bir bu yana savruluyor. ve ne ilginçtir ki er meydanındaki pehlivanlar gibi bir o deviriyor, bir öteki. İkisi de sırtını yere getirmemeye çalışıyor" dedi.

TURİZM Mİ, SAĞLIK MI?

Dünya genelinde yoğun bir şekilde iki farklı baskı altında ilerlenen bir süreç yaşandığına vurgu yapan Yavuz, "Birinci kesim, 'Hayatta ne insan sağlığından daha önemli olabilir? Turizm kapılarını açarak, insanlarımızın hayatını riske atmamalıyız' endişesini dile getirirken, diğer kesim, 'Aylardır işsiziz, geleceğe dair büyük endişemiz büyük, çalışmamız gerekiyor, çalışamamak koronadan daha büyük tehlike bizim için' çağrısını yapıyor. İşte bu şartlar altında okyanusta dalgalara vura vura ilerleyen bir gemi gibi bu yıl turizm. Herkesin gözü kulağı kaptandan gelecek 'kara göründü' anonsunda" diye konuştu.

EN ÇOK TURİST ALAN BÖLGELERE SEYAHAT UYARISI

Dünyanın birçok turizm bölgesinin düşe kalka ilerlemeye, hayatta kalmaya çalıştığını dile getiren Yavuz, kararların günlük, ani ve habersiz gelebildiği, her şeyin birden allak bullak olabildiğini kaydetti. Son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine seyahat uyarısı geldiğini söyleyen Yavuz, "Mayarko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahilleri gibi yaz destinasyonları yasaklar ve engellerle boğuşuyor. Her biri zaten küçülerek kuşa dönmüş turizm pastasından küçük de olsa bir dilim kapmaya ve bununla hayata tutunmaya çalışıyor. Ama neredeyse sezon da bitti" dedi.

ANTALYA'NIN MÜCADELESİ

Antalya'nın da bu süreçte çok büyük mücadele verdiğini anlatan Recep Yavuz, şöyle konuştu:

"Bir yandan salgını kontrol altına almak, diğer yandan riskli bölge olmaktan çıkmak ve bir an önce aylardır evine kapanmış yüzbinlerce çalışanı tekrar hayata bağlamak için var gücünle çalıştı. Sertifikalar alındı, yurt dışından turizmciler davet edildi, tanıtım faaliyetleri artırıldı, herkes elinden geldiğince katkı vermeye bir şeyler yapmaya çalıştı. Geçen yıl 16 milyon turistle 30 yıllık tarihinin rekorunu kıran bir şehir için yaşanan bu süreç ve kayıplar çok ağır geldi. Yaralar sarılmaya çalışırken korona, Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıp duruyor."

DÜN İTİBARIYLA 1 MİLYONU YAKALADI

Dört ay tek uçağın inmediği, otellerin açılmadığı ve turistin gelmediği bir süreçte yılın üçte birinin zaten kapkaranlık bir dönem olduğunu belirten Yavuz, "Çabalar, uğraşlar, ikna turları sonucu ancak temmuz ayında az da olsa hareketlenen ve ağustos ayında birtakım şartlarla ilerleyen sezonda Antalya dün itibarı ile 1 milyon turisti yakaladı. Bunu bir zafer ya da başarı olarak sunmuyorum, ama bu süreçte küçümsenmemesi gerektiğini de eklemek istiyorum. Geçen yıllarla kıyaslarsak tabii ki önemli bir düşüş, ancak bu, dünya genelinde istisnasız her turizm destinasyonu için geçerli. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik" dedi.

1 MİLYONU GEÇEN YER ÇOK DEĞİL

Şu anki durumun gelecek sezonlara tutunabilmek adına korona sezonunda düşmeden hayatta kalabilmek için önemli bir umut ışığı olduğunu vurgulayan Yavuz, "2020 yılında ilk 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum. Yılsonu belli olur zaten. Her an her şeyin olabildiği böyle bir dönemde sezonun bitmesine 2.5 ay kaldı. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bundan sonraki sürecin de Antalya ve Türk turizmi adına sorunsuz ilerlemesi ve halkımızın ve misafirlerimizin sağlıklarının en önemli önceliğimiz olduğunun bilinci ile bu kabus gibi geçen korona çağının bir an önce bitmesini dilerim" diye konuştu.

Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Dünya
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Yaşar Güler Angela Merkel Hacı Bektaş Veli
Magazin Hadise Onur Saylak Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:06:55. #1.14#
title