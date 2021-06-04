Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'da sokakta sevmek isteği köpeğin saldırısına uğrayan 3.5 yaşındaki Yağız Çetin, ölümden döndü.

Antalya'da sokakta sevmek isteği köpeğin saldırısına uğrayan 3.5 yaşındaki Yağız Çetin, ölümden döndü.

Kafası, kulağı ve kollarına 50 dikiş atılan küçük Yağız, başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırmasıyla kurtuldu.

Çevresinde hayvanlara karşı düşkünlüğüyle bilinen Yağız, daha önce demir parmaklıklara sıkışan köpeğin kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşamış, sevincini çığlık atıp havaya zıplayarak dile getirmişti.

Olay, 2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet mahallesi 639 sokak üzerinde meydana geldi. Beraberinde oğlu Yağız ile akraba ziyaretine giden anne Mediha Nur Çetin (24), dönüşe geçti. Anne Çetin, sokakta bulunan taksi butonuna basmak istediği sırada oğlu Yağız, sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, altına aldığı küçük çocuğu ısırmaya devam ederken Anne Mediha Nur Çetin, bir yandan oğlunu kurtarmak için mücadele etti, diğer yandan çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bu sırada köpeğin ısırdığı gören başka bir köpek ise çocuğu kurtarmak için diğer köpeği ısırdı. Yağız'ı bırakan köpek, diğer köpekle kavga etmeye başladı. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, saldırgan köpeğin sahibi hakkında polise şikayetçi oldu.

'KÖPEĞE GÜCÜM YETMEDİ'

Olayın şokunu üzerinden atamayan Anne Çetin, "Olay günü bir anda köpek oğlumun üstüne atladı. Paçasından tuttuktan sonra başını ısırdı. Çok büyük bir köpekti. Bir yandan köpeğe vuruyordum bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu. Bu sırada aynı bahçede bulunan başka bir köpek oğlumu ısıran köpeğe saldırıp, kulağını ısırdı. Böylelikle köpek oğlumu bıraktı" dedi.

Oğlunu köpeğin elinden aldıktan sonra bir süre kendine gelemediği söyleyen Çetin, "Kulağının arkası kopmuş şekildeydi. Kafasında açılma vardı. Kolları kanıyordu. Hemen hastaneye gittik. Kafasına dikiş ve çok sayıda zımba atıldı. Yaklaşık 50 dikiş ve zımba var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğumun yüzünde ve kollarında kalıcı izler olacağını söyledi. Şükür oğlum bu şekilde kurtuldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Köpeğin sahiplerinin böyle iri, saldırgan bir köpeği tasmasız bir şekilde başıboş bıraktıkları için cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Köpeklerin de olduğu yerden alınması gerekli. Çünkü her an başka çocuklara da saldırabilirler" diye konuştu.

GECE YATAKTA SIÇRIYOR

Oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden anne Çetin, "Oğlum sadece köpeğe dokunmak istemişti. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak? Geceleri çocuğum sıçrıyor. Normalde karanlıkta yürür, korkmaz. Şu an yatağa yattığında gözlerini kapatır kapatmaz sıçrıyor" dedi.

SEVİNCİ HABER OLMUŞTU

Köpeği sevmek amacıyla yaklaştığını, vurmadığını belirten küçük Yağız, "Üstüme atladı. Köpekleri artık sevmiyorum" diye konuştu.

Diğer yandan çevresinde hayvanlara karşı düşkünlüğüyle bilinen Yağız, 16 Kasım 2020 tarihinde de demir parmaklıklara sıkışan köpeğin kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşamış, bu sevincini çığlık atıp havaya zıplayarak dile getirmiş, bu hareketi medyada haber olmuştu.

Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! SEVMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KÜÇÜK YAĞIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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