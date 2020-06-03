ANTALYA'DA NORMALLEŞME SONRASI TURİZM; TEMMUZ VE AĞUSTOSA REZERVASYON GELİYOR Antalya'da yaklaşık 3 aydır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan otel ve konaklama tesisleri, sertifikasyon çalışmaları sonrası 1 Haziran itibarıyla kapılarını açtı.

Antalya'da yaklaşık 3 aydır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan otel ve konaklama tesisleri, sertifikasyon çalışmaları sonrası 1 Haziran itibarıyla kapılarını açtı.

Türk Standartları Enstitüsü'nden 'Sağlıklı Turizm Belgesi'ni alıp kapılarını açan Belek Sueno Delux Otel'de oda sayısı 20'ye çıktı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, salgın sonrası rekor beklenmemesi gerektiğini vurguladı, "Önemli olan turizm faaaliyetine başlanması" dedi.

Otel yöneticileri, Temmuz ve Ağustos ayına rezervasyon talepleri geldiğini açıkladı.

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de ise mart ayının ilk haftasında ortaya çıkan koronavirüsün, en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Ülkelerin birbiriyle sınırlarını kapatması ve kısıtlamalar nedeniyle kapanan oteller ve plajlar, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin miladı olarak da kabul edilen 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açıldı.

EN ÇOK OTEL ANTALYA'DA

Türkiye'de otel sayısı ve yatak kapasitesi bakımından birinci sırada olan Antalya'da, bakanlık ve belediye belgeli toplam 2 bin 799 konaklama tesisi, 291 bin 700 oda ve 628 bin 660 yatak bulunuyor. Beş yıldızlı otellerden butik otel ve pansiyonlara kadar Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahillerde otellerin büyük bölümü de 1 Haziran'dan itibaren başlayacak yeni döneme hazır hale getirildi.

SAĞLIKLI TURİZM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı kriterler ve 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' programı çerçevesinde bütün oteller 1 Haziran'dan itibaren yeni hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı ve sertifika için başvurular da başladı. Yeni dönemde tüm oteller girişte bütün müşteri ve çalışanlarının ateşini ölçecek. Ateşi ölçülen müşteri ve bavulları, otel girişindeki dezenfektan tüneli ve termal kameralarla kontrolden geçecek.

ALINAN TEDBİRLER

Birçok otelde artık odaları açan kart veya anahtar kullanılmayacak. Bazı oteller ise kartları tek kullanımlık olarak müşterilerine sundu. Otel resepsiyonları görevli ve müşteri arasında camekanla kapatıldı. Odalarda ise yatak ve yastıklar, sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler içinde bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor. Otellerde en çok tartışma konusu olan restoranda açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Otellerde girişten itibaren resepsiyon, lobi, asansör içleri, restoranlar, barlar, amfitiyatrolar ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında zeminler Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce olarak uyarılarında bulunduğu 1.5 metre sosyal mesafe kurallarına uygun etiketlerlerle işaretlendi.

OTEL VE YATAK SAYILARI

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam konaklama tesis sayısı 889. Bu tesislerden 407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. 218'i 4 yıldızlı, 120'si 3 yıldızlı, 37'si 2 yıldızlı, 9'u 1 yıldızlı, 40'ı apart, 22'si özel konaklama tesisi ve diğerleri şeklinde sıralanıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sine sahip Antalya'da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor. Belediye belgeli 1910 adet konaklama tesisinde ise 128 bin yatak var. Bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı ise 628 bin. Toplamda ise 2 bin 799 konaklama tesisinde 291 bin 700 oda ve 628 bin 660 yatak bulunuyor.

TSE BELGESİNİ ALAN İLK OTEL, 20 ODAYA ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TSE ve akreditasyon kuruluşlarıyla, gönüllü uygulanan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' programı çerçevesinde oteller, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. 'Sağlıklı Turizm Belgesi' için başvurularını yapan oteller arasında ilk sertifikayı Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek aldı. Otel 1 Haziran günü ilk müşterilerini kabul etmişti. Kayseri'den Antalya'ya gelen ilk müşteriler muhasebeci Derda Kürklü, 7 aylık hamile sağlık personeli Öznur Kürklü çifti ve 8 yaşındaki Mustafa Alp, otel girişide ateşleri ölçülüp, maske, dezenfektan ve kokteyl içecek takdim edildikten sonra alkışlarla karşılandı. 5 yıldızlı ve 600 odalı otelde, konaklayan müşteri sayısı 20 odaya ulaştı.

ALANYA'DA 2 OTELE SERTİFİKA

Alanya Goldcity ve Gold Island otelleri Türkiye'de ikinci, ilçede ise ilk sertifikayı almaya hak kazanan oteller oldu. Otelde incelemelerde bulunan TSE denetmenleri, bakanlık tarafından belirlenen 160 incelemeyi tamamladı ve 'Sağlıklı Turizm Belgesi' aldı. Otellerin Genel Müdürü Özkan Ünal, "Misafirlerimizden gelen yüksek hijyen standardını ve güvenliğini bu sertifikasyonla sağlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz bundan sonraki süreçte misafirlerimiz için kapılarımızı açacağız. Onlara güvenli ve hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız" dedi. Ancak otelde henüz müşteri bulunmuyor.

BU KRİZ FARKLI

Antalya Belek'teki Cornelia Diamond Oteli Genel Müdürü ve AKTOB Yönetim Kurulu üyesi Zafer Alkaya, bugüne kadar zor bir süreçten geçtiklerini, siyasi ve ekonomik krizleri atlatan turizmin sektörünün sağlık gibi bir konuda bambaşka bir kriz ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Alkaya, "Şu anda otellerimiz açılma sürecine gidiyor. Bakanlığın oluşturduğu sertifikasyon dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde insanlarımızın maksimum ölçüde tatil yapabilecekleri sağlıklı tatil yapabilecekleri konuma getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir detayı atlamaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda otelciler Akdeniz otelciler kendisine fazlasıyla güveniyor, personelimizi de bu anlamda eğitiyoruz" dedi. "Misafirlerimizi tekrar tesislerimizde en kısa sürede görmek istiyoruz ama bu bir süreç" diyen Alkaya, "Şu anda rezervasyonlarda bilgi alma değerlendirme aşamasında. İlgileri eskisi gibi olmasada devam ediyor. İnşalllah bu zor süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

GÜNDE BİRKAÇ REZERVASYON

Susesi Oteli Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da, 1 Haziran tarihinden itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla tatil rezervasyonu için aramaların bilgi almaların yoğunlaştığını söyledi. Bayrakçı, "Rezervasyonlarda hareketlenme var yoğun akışı yok ama önceden aldıklarımız var gelmelerini bekliyoruz. Genelde temmuz ve ağustos ayı için soruyorlar. Nasıl önlem aldığımızı ve tedbirler hakkında bilgi alıyorlar. Haziran sonuna doğru normale döneriz. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Gün içerisinde yakın tarihe birkaç rezervasyon alıyoruz" dedi.

OTELLLERİN FAALİYETE BAŞLAMIŞ OLMASI ÖNEMLİ

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, otellerin sertifikasyon almaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü, kısıtlamaların kalkmasıyla sürecin hızlandığını söyledi. Haziran ayı sonuna doğru daha fazla otelin sertifikasyondan geçip belgesini alacağını belirten Yağcı, "Otellerin açılmış olması, dış seferlerin başlaması önemli. Turizmde bir rekor beklememek lazım, önemli olan turizm faaliyetinin başlamış olması" diye konuştu.

Kaynak: DHA