Antalya'da Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptal edilmesi

23.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:46

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı ihalesinin encümen kararıyla tek taraflı iptaline ilişkin, "İçişleri Bakanlığının ön inceleme başlattığı bir soruşturma henüz başlamışken, sonucunu bile beklemeden yangından mal kaçırır gibi sözleşme feshi bir hukuk faciasıdır." dedi.

Türel, yaptığı açıklamada, ihalenin iptaline ilişkin gerek sosyal medyadan gerekse basın yoluyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelttiği sorulara cevap alamadığını ifade etti.

Bu sorulara Böcek'in verebileceği bir yanıt bulunmadığını belirten Türel, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Böcek'in toplam kiralanan proje alanını 1 milyon 100 bin metrekare olarak açıkladığını ancak gerçekte toplam kiralananın 8 bin metrekarelik ticari alan olduğunun bilgisini veren Türel, geri kalan bölümün halka açık park alanı olduğuna dikkati çekti.

Türel, şöyle konuştu:

"Ticari alanların temizlik, yeşil alan bakımları gibi giderlerin belediye tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Ama gerçekte ticari alanların işletmesine ait 8 bin metrekarede yeşil alan bakımları, temizlik gibi giderler işletmecilere aittir. Halka açık park, yeşil alan, spor tesisleri gibi alanların bakım onarım temizlik ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Konyaaltı Sahili yapım ihale bedeli 254 milyon değil, 169 milyon 350 bin liradır. Konyaaltı Sahilinde ticari alanların yapımının da belediyeye maliyeti 254 milyon lira değil, 24 milyon 750 bin liradır."

Belediyenin Konyaaltı Sahilinden 2 yılda 15 milyon zarar ettiği ifadesinin doğru olmadığını dile getiren Türel, yüklenici firmanın bugüne kadar belediyeye 20 milyon 979 bin lira ödediğini bildirdi.

"Sözleşme feshi bir hukuk faciasıdır"

Böcek'in iptal kararında "Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi raporları, sayıştay raporları, iç denetçi raporlarıyla belgelerin sunulduğu" yönündeki ifadesine değinen Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"254 milyon yapım ihalesi yalanına Sayıştay, İçişleri Bakanlığı raporlarının feshine ilişkin kararları olduğu da yalan zincirine eklenmiş. Şu ana kadar Sayıştay veya İçişleri Bakanlığı'nın raporlarında sözleşmenin feshine dair kesin bir hükmü söz konusu değildir. Tavsiye kararları kesin hükümmüş gibi sunulamaz. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ön inceleme başlattığı bir soruşturma henüz başlamışken, sonucunu bile beklemeden yangından mal kaçırır gibi sözleşme feshi bir hukuk faciasıdır."

Kendisinin belgelere dayanarak konuştuğunu kaydeden Türel, Böcek'in de belgelerle konuşmasını istedi.

Ayrıca Böcek'i istediği kanalda, halkın önünde, canlı yayında tartışmaya davet eden Türel, "Bizim korkumuz yok, kendisinin de korkusu yoksa hodri meydan. 'Yetim hakkını yedirmeyeceğim' diyerek bu iptalin arkasında ne hesaplar döndüğünü, esas rant ve peşkeşin kendileri tarafından ifade edildiği belgeler yakında ortaya çıkınca o zaman yetim hakkına kimin göz diktiği çok daha iyi anlaşılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA