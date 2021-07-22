Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
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Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler

Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sahilleri doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sahilleri doldururken, zaman zaman bu kadar da olmaz denilen görüntüler yaşandı. Otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plaj otoparklarına araçlarını park edip otoparkı evi gibi kullanırken, kimileri de plajları çadır kente çevirdi. Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri araç yoğunluğu sebebiyle otoparka girip çöpleri alamadı. Sadece denize girmek için gelen tatilcileri ise araçlar üzerine serilmiş çamaşırlar ve yerlerde, araçlarda uyuyan insanlar karşıladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan yapılan rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Bayram tatili sebebiyle nüfusunu neredeyse ikiye katlayan Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajı adeta çadır kente döndü. Gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve sabah denize girenler ise otoparkı doldurdu. Günübirlik tatil için gelenler 1 kilometrelik kuyruk oluştururken, trafiğin düzenlenmesi için polis ve jandarma devreye girdi. Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin gün aydınlandığında ortaya çıkan görüntüleri pes dedirtti. 'Böyle tatil olmaz' dedirten görüntülerde otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöplük halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyelerin üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.

Araçlarıyla gezmek için gelenler otellerde yer bulamadığı için araçta kaldıklarını söyleyerek, bayram tatili boyunca plajda kalacaklarını söylediler. Plajı çok beğendikleri için gitmek istemediklerini söyleyen tatilciler çöplerden rahatsız olduklarını belirterek, park ettikleri araçları sebebiyle çöp araçlarının giremediğini hesap etmediler. Oteller pahalı olduğu için araçta yattıklarını söyleyen tatilciler ise kalabalıktan şikayet ettiler. Burada herkesin yabancı olduğunu zaman zaman yer yüzünden tartıştıklarını anlatan tatilciler, herkesin kendine yer açmaya çalıştığını söyledi.

Otoparklar ağzına kadar dolunca D 400 karayolunda yaklaşık 1 kilometreyi bulan park kuyruğu oluştu. Otopark girişinde sıkıntı yaşayan araçlar nedeniyle Alanya bölge trafik ekipleri gelip yolun kontrolünü sağladılar. Ekipler ardından otoparka da el atarak araçların düzenli park etmesini sağlamaya çalıştılar. - ANTALYA

Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler
Antalya'da halk plajını çadır kente çevirdiler, trafiği kilitlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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