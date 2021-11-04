Antalya'da balkondaki ilmekli eylemi polis önledi

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kişi, kirasını ödemediği için tahliyeye gelen icra görevlilerine balkonda boynuna taktığı iple direndi. Boynundaki ilmekle ve kucağındaki köpekle balkonda intihar girişiminde bulunan kişiyi, polis ekipleri yan dairenin penceresinden ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Değirmenönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve işi olmayan 56 yaşındaki Kader T., biriken 6 aylık kira borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi icra yoluyla evin tahliyesi işlemini başlattı. Bugün tahliyeye gelen ekipleri karşısında gören Kader T., kapıyı açmadı ve görevlilerin uzaklaşmasını istedi. Boynuna taktığı iple balkona çıkan Kader T., etrafa bağırmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri Kader T. ile konuşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Boynuna takılı iple balkonda zaman zaman kucağına aldığı köpeği ile eylemine devam eden Kader T.'nin atlama ihtimaline karşı sağlık ve itfaiyeden destek istendi. Cadde ise trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar Kader T.'nin balkonda süren eylemini meraklı gözlerle izledi. Kapıyı açmayan, Türk bayraklarının da bulunduğu balkonda bulunan T.'nin yanına Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yan dairenin penceresinden ulaştı. Yaklaşık 1 saattir balkonda eylemini sürdüren Kader T.'yi ekipler kısa sürede ikna etti. Daire kapısını açan Kader T., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA