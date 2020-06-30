ANTALYA Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı

Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldıAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanenin acil servisi yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen alanın hizmete açıldığını söyledi.

30.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:14

Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanenin acil servisi yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen alanın hizmete açıldığını söyledi. 'Acil Pandemi Alanı', 'Covid-19 Alanı' gibi isimlerin tedirginlik yaratabileceğini düşündüklerini belirten Prof. Dr. Çete, biyolojik afetleri içeren renkten dolayı buraya 'Turuncu alan' ismini koyduklarını söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, AÜ Hastanesi olarak Ocak ayı itibarıyla Pandemi Afet Tatbikatı yaptıklarını anlattı. Olası bir vakada hastayı nasıl yöneteceklerini, hastanede nasıl bir alan oluşturabileceklerini çalışmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Çete, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından pandemi sürecinde hastanede Covidli hastalara özel alanlar oluşturduklarını hatırlattı. Yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte acil servis, polikliniklerin yeni çalışma düzenine başladıklarını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, koronavirüsün hala devam ettiğini belirterek, yeni alana ihtiyaç duyulduğunu anlattı. AÜ Rektörlüğü ve AÜ Hastanesi Başhekimliğiyle birlikte kısa süre içerisinde Covidli hastalara özel acil servisin yanına özel bir alan oluşturduklarını açıklayan Prof. Dr. Çete, Covid şüphesi olan hastaların ilk olarak 12 sedyelik bu alanda bakılacağığnı söyledi.

COVİDLİ HASTALAR İLK BU ALANDA BAKILACAK

AÜ Hastanesi Acil Servisi'ne gelen hastaların ilk olarak ön triajlarının yapıldığını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastaların ateş, öksürük, nefes darlığı, yaygın vücut ağrısı gibi olası Covid enfeksiyonunu düşündükten sonra hastalar ikinci triaja alınarak, Covid-19 bulgularına mı yoksa normal acil alana alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Covid alanına gelen hastalar kişisel koruyucu ekipmanlarını donanımlı bir şekilde giymiş ekiplerle tanı ve tedavi süreçlerine devam edecek. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehbere göre hangi hastaların ayaktan tedavi göreceği, hangi hastaların yatırılarak tedavi görebileceği çok net bir şekilde yazıyor. Özellikle risk faktörü olan, akciğer ve genel durumu kötü olan hastalara, hastanemizde ayrılmış Covid servisi ve yoğun bakım alanı var. Oraya yatırılıp tedavi edilecek. Onun dışında Covidli hastaların PCR örneklerini bu alanda alıp planlarını ve takiplerini yapıyoruz" diye konuştu.

ANTALYA, VAKA SAYISINDA EN DÜŞÜK İLLER ARASINDA

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarına bakıldığında Antalya'nın nüfusuna göre çok iyi bir sırada olduğunu hatırlayan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Antalya ilinde koronavirüsle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Hem Sağlık İl Müdürlüğü hem hastanelerin bu konudaki etkin çalışmaları da şu an Antalya'daki enfeksiyon oranları, Türkiye'de milyon nüfusa baktığımızda en düşük illerden biridir" diye konuştu.

TURUNCU: BİYOLOJİK AFETLERİ İÇEREN RENK

Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Bu alana Acil Pandemi alanı, Covid-19 alanı gibi isimler düşünürken bunların insanlarda tedirginlik yaratabileceğini düşünürken, buraya turuncu alan adını koymak aklımıza geldi. Çünkü 'Turuncu' afet planlarında geçen bir renk, hem biyolojik afetleri içeren bir renk kodlaması olmasından dolayı hem de Antalya'da portakalla ilintili bir renk olduğu için bu alana 'Turuncu alan' ismini verdik. Covidli hastaların bu alanda ilk değerlendirmelerini yapacağız" dedi.

AÜ HASTANESİ OLASI İKİNCİ DALGAYA HAZIR

Koronavirüste olası ikinci dalga durumu için hastane yönetimi olarak yeni planlar geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Eğer ikinci atak başlarsa, Antalya'da vaka sayısı hızla artarsa, ilk olarak bu alanın bize yetip yetmeyeceğine bakacağız. Eğer bu alan bize yetmeyecekse, acil servisin başka alanlarını, hastanemizin başka yerlerinde de pandemi poliklinikleri kurup hastaları o alanlarda tedavi altına alabiliriz. Hastanemiz pandeminin ilk atak döneminde son derece başarılı çalışmalar yürüttü. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın da dediği gibi olası bir atağa karşı çalışmalarımız hazır. İyi bir ekip çalışmasıyla bunun üstesinden geleceğimizden eminim" diye konuştu.

ANTALYA Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Haber
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu Haber
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz Haber
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Lut Kavmi Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız
Şu an buradasınız: ANTALYA Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:14:57. #1.14#
title