ANTALYA Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor
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ANTALYA Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor

Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyorTürkiye'de ilk kez Finike'de üretilen passiflora, diğer adıyla çarkıfelek meyvesi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

05.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:15

Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor

Türkiye'de ilk kez Finike'de üretilen passiflora, diğer adıyla çarkıfelek meyvesi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilik yapan Mustafa Ezici, passifloranın muz ve portakaldan daha çok kazandırdığını ve Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacağını söyledi. Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetiştirilen ve Türkiye'de ilk kez iki yıl önce Finike'de üretimine başlanan çarkıfelek meyvesi olarak da bilinen passiflora meyvesi Antalya'nın Alanya ilçesinde de yoğun talep görüyor. Passiflora meyvesi Türkiye'de Artvin'den Hatay Samandağ'ına kadar sahil şeridinde eksi 3 dereceye kadar 1500 rakımında yetişiyor. 1 dönüm araziye 400 fide ekilebilen passiflora, 8-9 ay arasında meyve veriyor. Bir ağaç 6 yıl boyunca yaşayabilirken, ocak- mart, haziran- eylül ayları olmak üzere yılda 2 defa hasat ediliyor. Kilosu İstanbul'da markette 50 TL'ye satılan çarkıfelek 80 ülkeye ihracatı yapılabiliyor.

'SENEDE 2 KEZ HASADI YAPILABİLEN ÇOK SAĞLIKLI BİR MEYVE'

Fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, passifloranın Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacağını ifade ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı 500 bin adet fideleri olduğunu söyledi. Ezici, bir zincir marketle de alım sözleşmesi imzaladıklarını belirtirken, "Bir market zinciriyle anlaşma sağladık. Bir pakette yaklaşık yarım kilo, 15 ürün var. Markette paketi 24,90'dan satılıyor. Yani kilosu yaklaşık 50 TL. Bir dönüme yaklaşık 400 adet fidan dikilebiliyor. 8-9 ayda meyve veriyor. Bir dönümde yaklaşık 100-150 bin lira minimum para kazandırıyor. İhracatı mümkün. Passifloranın Türkiye'ye komşu olan ve 3 saat uçuş mesafesinde 80 ülkeye ihracatı mümkün. Avrupa'ya ihracatta kilosu 4-5 Euro civarında. İç piyasada da çok ciddi alım olacak. Seneye haziran- eylül ayında 2 bin ton ürün bekliyoruz. Araziye şu an 350 dönüm ekim başladı. Tarım Bakanlığı'ndan 500 bin adet fidan dikim belgesi aldık. Fidanlar şu an dikim aşamasında. Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde yaklaşık 120 dönüm ekiyoruz. Alanya'da toplam 350 dönüm eylül ayında dikim gerçekleştireceğiz. Bu dikimden de yaklaşık 2 bin ton meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda da meyve hasadının zamanı. Yılda iki defa hasat ediliyor. Sarmaşık türü. Çok sağlıklı bir meyve. Özellikle yaşlılarda kemik erimesine, psikolojik olarak beyne serotonin yayıyor. Çok ciddi bir vitamin kaynağı meyve" dedi.

'ÇOK CİDDİ PAZARI VAR'

Çarkıfelek meyvesinin şu anda Avrupa'da, Almanya ve Hollanda'da marketlerde kilosu 18 Euro'ya satıldığını dile getiren Ezici, "Hollanda'ya 20 günde gemiyle Kolombiya ve Güney Amerika'dan geliyor. Bizim avantajımız dalında olgunlaşan meyveyi Avrupa'nın tüm ülkelerine 3 gün içerisinde ihraç edebiliriz. Çok ciddi bir pazarı var. 1 milyon tonluk yoğunluğu olan bir meyve. Kilosunu 4-5 Euro'ya verdiğiniz zaman para kazandırabiliyor. Muzun dönümünde 30-35 bin lira para kazandırıyor, bu minimum 100-150 bin lira para kazandıran bir ürün. Çok ciddi üretim olacak. Özellikle Rusya'ya, Avrupa ve Arap ülkelerine çok ciddi bir ihracat yapacağız. Artı Avrupa'dan yatırımcılar geldi. Şu anda İmamlı'da 15 dönüm dikim gerçekleşiyor. Eken kişiler 'bir ürün alalım daha sonra 150 dönüm ekelim' dediler. Bu meyve muz, mandalina, portakal üretimini geçecek. Türkiye'nin kalıcı meyvesi olacak. Tadı mükemmel. Çocuklar buna bayılıyor. Çok güzel bir aroması var. Özellikle cinsel ilaçların hammaddesi bu meyveden yapılıyor. Sağlık açısından çok faydalı. Beyne serotonin yayıyor. Mutluluk veriyor, stres ilaçlarının kullanımının önüne geçer. Özellikle depresyona giren kişiler, bu meyveyi tükettikleri zaman çok faydasını göreceklerine inanıyorum" diye konuştu.

ANTALYA Çarkıfelek meyvesine ilgi artıyor

Kaynak: DHA

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