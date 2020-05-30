ANTALYA 'BİZİM AŞKIMIZ ŞEHİTLİKTE YEŞERDİ'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA 'BİZİM AŞKIMIZ ŞEHİTLİKTE YEŞERDİ'

Antalya'da, her ikisi de şehit kardeşi olan ve şehitlikte tanışan Cemil- Gülcan Çakmak çifti arasındaki bağ, bir süre sonra sevgiyle perçinlendi.

30.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:28

Antalya'da, her ikisi de şehit kardeşi olan ve şehitlikte tanışan Cemil- Gülcan Çakmak çifti arasındaki bağ, bir süre sonra sevgiyle perçinlendi. Evlenen çift, dünyaya gelen ilk çocuklarına da şehit 'Çetin Çakmak'ın adını verdi. Gülcan Çakmak, "Kader, şehitlerimiz sayesinde anne rahmine bile düşmeden bizi eşimle birleştirmiş. Bizim aşkımız şehitlikte yeşerdi" dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan Cemil Çakmak (40), kendisinden bir yaş büyük ağabeyi jandarma onbaşı Çetin Çakmak'ı, 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesi kırsalında şehit verdi. Cemil Çakmak, ağabeyi Çetin Çakmak'ı Uncalı Mezarlığı'ndaki toprağa verirken, 1999'da Erzurum Palandöken'de şehit olan istihkam çavuş Ferman Çelen'in kardeşi Gülcan Çelen (37) ile şehitlikte tanıştı. İkisi de şehit kardeşi olan çift, ilk başlarda 'kardeş- ağabey' söylemiyle birbirlerine hitap etti. Bir süre sonra aralarında duygusal yakınlaşma başlayan çift, 2003 yılında evlendi.

KADERİN ONLARI BİRLEŞTİRDİĞİ YERDE HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

Geçen Ramazan Bayramında şehit ağabeylerinin mezarlarını ziyaret için Uncalı Mezarlığı'na gelen Çakmak çifti, evliliğe giden hayat hikayelerini, kaderin onları birleştirdiği şehitlikte DHA muhabirine anlattı. Cemil Çakmak, üç kardeş olduklarını, kendisinden 7 yaş küçük kardeşi olduğunu, şehit ağabeyinin de kendisinden bir yaş büyük olduğunusöyledi. Çakmak, "Eşimle tanışma hikayemiz çok farklı. Biz hemen hemen haftanın 3 günü buradaydık. Burada tanıştık. Acı ve sevinçlerimizde birbirimize destek olduk. Anlatılmaz, yaşanır diye bir söz var ya, anlatılmaz ama Allah kimseye yaşatmasın. Bu acıların tarifi yok. Ben duygularını ifade edemiyorum. Size evlilik sürecimizi en iyisi eşim anlatsın" diye konuştu.

'BÖYLE BİR KADER BAĞI VAR MI, BİLMİYORUM'

Gülcan Çakmak, eşine ilk zamanlar 'ağabey' diye hitap ettiğini belirterek, "Sürekli 'Cemil abi, Cemil abi' diye sesleniyordum. Sonrasında ağabeyinin mevlüdünde karşılaştık. Tabi o zamanlar birbirimize karşı bir şeyimiz yoktu" dedi. Eşinin 2002 yılında kaza geçirdiğini anlatan Gülcan Çakmak, şöyle devam etti:

"O kaza bizim beraberliğimiz için bir sebep oldu. Rahmetli annem şehit yakını komşumuzun şehitliğe gelmediğini, 20 gündür kendilerinden haber alamadığını söyleyerek, benim aramamı istedi. Aradım ve annemle kayınvalidem görüşmeye başladı. Kendisine 'geçmiş olsun' dedim. Sonra annem ve Cemil arasında sohbet gelişti. Ben de Cemil'le görüştüm. Bu telefon sohbetimiz 2 saat sürdü. Ertesi gün eşim aradı ve bana anlatacağı bir konu olduğunu söyledi. Daha önce aramızda hiç detaylı görüşme olmamıştı. Bir restorana kahve içmeye gittik. O an bana düşüncelerini söyledi. Sonrasında durumu ailelere anlattık. Şanslı mıyız? Evet şanslıyız. Böyle bir kader bağı var mı bilmiyorum. Eşim 7 aylık dünyaya gelmiş. Şehitlerimizin biri 1978, diğeri 1979 doğumlu ve aralarında 7 aylık zaman farkı var. İkisi de 11 ay arayla şehit oldu. Şehitlerimiz sayesinde kader, anne rahmine bile düşmeden bizi birleştirmiş diye düşünüyorum. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk verir. Acılar bizi birleştirdi. Acılarımızı paylaşıyoruz. Bu yaşadığımız duygu anlatılmayacak derecede. İyi desem olmaz. Kötü desem çok farklı bir şey."

'BÜYÜK OĞLUMUZA ŞEHİT AMCASININ ADINI VERDİK'

Şehitliğe önce ağabeyi Ferman Çelen'in, bir yıl sonra da eşinin ağabeyinin defnedildiğini aktaran Gülcan Çakmak şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin kaderi mi, şansı mı, onların sayesinde mi diyelim, Rabbimizin izniyle evlendik. Aradan 17 yıl geçti ve iki oğlumuz oldu. Büyük oğlumuza şehit amcası Çetin'in adını verdik. Diğer oğlumuza da ağabeyimin adını koyacaktım ama bir evde iki şehit ismi olmaz, ağırlık olmasın diye koymadık. Çetin ağabeyimizin adını da böylece ömür boyu inşallah anacağız. Gururluyum, mutluyum. İki aileden de bu acıyı görmek daha bir kötü. İki erkek evladın olduğu zaman ister istemez o endişeyi, korkuyu yaşıyorsun. Ben de 2 erkek evladı olarak bunu yaşıyorum. Ailelerimize ve Türkiye'deki bütün şehit ailelerine sabır diliyorum."

TESADÜFLER ZİNCİRİNİN BİRER HALKASI

Ağabeyiyle yaşadığı bir anısını da paylaşan Gülcan Çakmak, "Beni İstanbul'dan bir subay istemeye gelmişti. O zaman ağabeyim Erzurum'da görevdeydi ve istemedi. Çünkü ağabeyim hasretin ve özlemin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyleyerek bu evliliğe onay veremeyeceğini söyledi. Sonra Rabbim eşimle beni burnumuzun dibinde tanıştırdı. Ne tesadüftür evlerimiz de kısa mesafede. Aslında asıl tesadüfler sadece evlerin yakınlığı değil, şehitlerimizin doğumu, ölümü ve bizim doğumlarımız bile tesadüfler zincirinin birer halkası adeta" diye konuştu.

'DAYIM VE AMCAMIN YOKLUĞUNU YAŞIM ERDİĞİNDE ANLADIM'

Şehit amcasının adını taşıyan 17 yaşındaki Çetin Çakmak ise sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi. Çetin Çakmak, "Dayım ve amcam şehit olduklarında ben yoktum, yaşım erdiğinde duygunun ne olduğunu anlıyorsun. Üzücü. Hayatta olsalardı, yapacak çok şeyimiz vardı. Gezerdik, eğlenirdik. Araba kullanmayı seviyorum. Hayatta olsalardı onlarla drag pistlerinde araba kullanırdık" dedi.

ANTALYA 'BİZİM AŞKIMIZ ŞEHİTLİKTE YEŞERDİ'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ayça Varlıer Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: ANTALYA 'BİZİM AŞKIMIZ ŞEHİTLİKTE YEŞERDİ' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:30:14. #1.14#
title