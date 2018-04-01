Antalya-Bahar Yürüyüşü'ne Yoğun İlgi-Hd

Bahar Yürüyüşü'ne yoğun ilgi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Mavikent Mahallesi'ne düzenlenen Bahar Yürüyüşü'ne yaklaşık bin kişi katıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde 'Bahar Yürüyüşü' düzenlendi. Mavikent Mahallesi futbol sahasından başlayan yürüyüş Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Antalya İl Kültür Müdürlüğü Telif ve Sinema Şube Müdürü Esad Esmeray, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Katılımcılar deniz sahilinde fıstık çamı ve okaliptus ağaçları eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Mavikent mahalle muhtarlığının koordinesinde katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu. Şehitler için Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Her ay doğa yürüyüşü adı altında yürüyüşler düzenliyorduk. Nisan ayının ilk gününde bu etkinliğimizi 'Bahar Yürüyüşü' olarak gerçekleştirdik. Hafta sonunda halkımızla hem spor yapıyoruz hem de birlik ve beraberlik içinde sosyal etkinlikte bir araya gelmiş oluyoruz. Yürüyüşümüze ev sahipliği yaptığı için Mavikent mahalle muhtarlığımıza ve Mavikent halkına çok teşekkür ediyoruz dedi.