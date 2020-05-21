ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı
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ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı

150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı*- Antalya'da hayvancılık yapan Fatma- Saadettin Öncel çifti, çiftliğinde bulunan yaklaşık 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, Türk filminden esinlenerek yaptığı düzenekle yakaladı.

21.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:41

150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı

*- Antalya'da hayvancılık yapan Fatma- Saadettin Öncel çifti, çiftliğinde bulunan yaklaşık 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, Türk filminden esinlenerek yaptığı düzenekle yakaladı.

*- 'Savunun Battal Gazi Geliyor' filmindeki kapan sahnesinden esinlendi.

*- Saadettin Öncel, kafesteki tilkiye, "Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tavuğu yedin" sözleriyle sitem etti.

*- Öncel, doğal ortamına bırakılmak üzere tilkiyi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Öncel, 13 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden 'olur' cevabını alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, geriye kalan 100 liraya da yem aldı. Süt satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de arazi kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye devam etti. Çiftliğe tavuk ile keçi de ekleyen Fatma Öncel, 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 atı beslemeye başladı. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, şu anda ise 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık sermayeye ulaştı.

TÜRK FİLMİNDEN ESİNLENİP TUZAK KURDU

Talep üzerine tavuk sayısını 400'e yükselten Öncel'in çiftliğindeki kümese, bir tilki dadandı. Zaman zaman geldiği kümeste 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakalamak için plan kuran emekli polis memuru Saadettin Öncel ile eşi, başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı 1973 yapımı 'Savunun Battal Gazi Geliyor' filmindeki kapan sahnesinden esinlendi. Öncel çifti, içerisinde iki ayrı bölme olan düzeneğin korumalı kısmına canlı bir tavuğu koyup, tilkinin gelmesini bekledi. Dün sabah saatlerinde tavuğu görüp düzeneğin içine giren tilki, kapının kapanmasıyla yakalandı.

'UTANMADIN MI TAVUKLARI YERKEN'

Tilkinin yakalanmasının ardından kapanın yanına giden Saadettin Öncel'in cep telefonu ile çekip, sosyal medyada paylaştığı sözleri ise güldürdü. o anları kaydeden Öncel, "Tavukları yiyorsun değil mi? Zaman zaman bizi rahatsız edersin. Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tavuğu yedin. Yesen neyse, boğup boğup gidiyorsun. Utanmadın mı tavukları yerken. Tilki kardeş bu böyle olmuyor. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Bu böyle olmaz. Ormanda artık tavuk mu yersin, kuş mu yersin. Ne yaparsan yap ama bizim tavuklarımızı yeme. Anlaştık mı" diyerek, tilkiye sitem dolu sözler sarfetti.

Kümesinde 400 tavuk olduğunu söyleyen Saadettin Öncel,"Kümesim hayvanların arka tarafındaydı. Bir tilki var. Her gün geliyordu ama yakalayamıyorduk. İçeri girerek, günde yaklaşık 30 tavuğu boğuyor ve 1'ini alıp gidiyordu. Bu şekilde yaparak bende hiç tavuk bırakmadı" dedi. Tilkinin tavuklarına zarar vermemesi için tavuk çadırı kurduğunu anlatan Öncel, "Ben de kurnaz tilkiye inat evimin üst tarafına 12 bin lira harcayarak bir tavuk çadırı yaptım. Yine aynı tavukları aldım. Tilki bu kez yine tavuklarıma saldırdı. Eşimle beraber bir düzenek kurduk. İki bölümden oluşuyor. Bir tarafta tavuk var. Tavuğa zarar vermiyor. Canlı tavuğu oraya koyduk. Tilki hemen geldi. En sonunda yakaladık" ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini ve zarar vermediklerini anlatan Öncel, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tilkiyi götürecek. Dünyaya gelen canlıyı öldürmek doğru olmaz. Uzak bir noktaya bırakırız. Tavukları da artık yemesin, yeter. Mahallede tavuk kalmadı" dedi.

ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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