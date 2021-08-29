Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi
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Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi

Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki genç kız, aşırı kiloları nedeniyle annesinin gözyaşları içindeki uyarısına dayanamayarak 106 kilodan 86 kiloya düştü.

Kahramanmaraş'ta annesi Fatma Bodur ile yaşayan Dilan Akçadağ'ın kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı. Oturma ve oturduğu yerden kalkma gibi sorunları artan 18 yaşındaki Akçadağ, annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına rağmen yemeği azaltmadı. Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi.

"ANNEMİN AĞLAMASI BENİ BİTİRDİ"

Spor salonunda yoğun tempo ile çalışmaya başlayan Dilan Akçadağ, iki buçuk ayda 20 kilo vererek 106 kilodan 86 kiloya düştü. Hedefinin 70 kilo olduğunu söyleyen Dilan Akçadağ, "Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu. Arkadaş çevrem de yememi isterdi. Sanki yemekler değer veriyormuş gibi hissediyordum. Annemin ağlaması beni bitirdi ve aldığı kıyafeti kilolarımdan dolayı giyememiştim. Sonra annem bana ağlayıp konuşunca, elimdeki abur cubur poşetlerinin hepsini anneme verdim. Sonra Müjgan hocam ile tanıştım. Annem için zayıfladım ve benim iyiliğimi isteyen tek kişi o imiş" dedi.

Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi

"OTURUP KARŞISINA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Gözyaşlarıyla sevincini dile getiren anne Fatma Bolat ise, "Kızımın kilo problemi vardı ve giderek kilo almaya devam ediyordu. Uyarıyordum sürekli söylüyordum, 'Sen bir genç kızsın, güzel olman lazım ve geleceğin var' diye. Okuyup öğretmen olmasını istiyordum. Ne kadar uyarsam da çok fazla dinlemiyordu. Geceleri çekirdek ve abur cubur seslerine uyanıyordum. Zor oturup, zor kalkıyordu. Oturdum karşısına hüngür hüngür ağladım ve 'Kızım dedim sadece ben varım hayatında'. Zordu ve o akşamda zaten öyle bir karar aldı. Hocamız ile tanıştık. Sonra bana kocaman poşetlerle geldi ve bana söz verdi. Bir daha yemeyeceğini söyledi" dedi.

ANNESİ İÇİN ZAYIFLAMIŞTI

Spor salonu eğitmeni Müjgan Paçacı, "Dilan'da diğer öğrencilerim gibi umutsuzdu, ben yapabilir miyim sorusu vardı kafasında. Annesinin gözyaşları beni de etkilemişti ve annesi için zayıflamıştı. 2 buçuk ayda 20 kilogram zayıfladı" diye konuştu.

Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi
Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi
Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MUSTAFA BUYUK: Ane demek can demek nefes demek hayat demek tüm annelerin mübarek ellerini öpüyorum
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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Annesinin gözyaşlarına dayanamayan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo verdi - Haberler
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