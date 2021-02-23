Anneler günü ne zaman 2021? Bu sene Anneler günü hangi gün?

Anneler gününü en güzel şekilde kutlamak ve Annelerini mutlu etmek isteyenler Bu sene Anneler günü hangi gün ve Anneler günü ne zaman 2021 gibi konuları araştırıyor.

Anneler gününde en güzel hediyeyi almak ve Anneler günü mesajları ile babasını mutlu etmek isteyenler Babalı günü hakkında detayları araştırıyor. Peki, Bu sene Anneler günü hangi gün? Anneler günü ne zaman 2021?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2021 Anneler günü: 9 Mayıs Pazar

EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ!

Anneler Günü her yıl Mayıs ayında tüm dünyada büyük bir sevgi ve güzellikle kutlanır. Bu özel günde annelere onları ne kadar çok sevdiğimizi, onlara ne kadar teşekkür etsek az olduğunu güzel Anneler Günü sözleriyle belirtiriz. İşte en güzel ve kısa Anneler Günü sözleri!

Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. - Andre Maurois.

Annem her yerde. Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, gün batımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde. - Grace Seton Thompson.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. - Hz. Muhammed

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk

Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur.

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana

Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür. - Hz. Muhammed

Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. - Johann Wolfgang von Goethe

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur. - Osho

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. - İrlanda Atasözü

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.