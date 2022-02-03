ANNE KARNINDAYKEN 'YAŞAMAZ' DENİLEN MUHAMMET BEBEK 2 YAŞINDA

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da anne karnında, 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, lazer operasyonuyla açılan Muhammet Dönmez, 2 yaşına girdi. Anne Emine Dönmez, koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediği doktoruna, bebeğinin videosunu gönderip teşekkür etti.

Hatay'da yaşayan Emine ve Abdullah Dönmez çifti, henüz anne karnındayken idrar yollarında tıkanıklık tespit edilen bebeklerinin yaşama şansı olmadığının doktorlar tarafından söylenmesi üzerine tedavi için Antalya'ya geldi. Çift, muayene için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya yönlendirildi. Gerekli tetkiklerin ardından anne karnındaki bebeğin idrar torbasına kamerayla girilerek, idrar kanalındaki tıkanıklık lazerle giderildi. 28 haftalıkken anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutunan ve 10 Aralık 2019'da dünyaya gelen bebeğe, Muhammet adı verildi.

BÖBREKLERİ ÇALIŞIYOR

Emine Dönmez, koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediği doktoruna bebeğinin videosunu gönderip teşekkür etti. Muhammet'in gelişiminin gayet iyi olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Anne karnında alt idrar yolları tıkanıklıkları nedeniyle ameliyat ettiğimiz Muhammet bebek 2 yaşını doldurdu. Anne karnında ameliyat yapmakta birinci amacımız bebeğin hayatta kalmasını sağlamak. Bebeğin böbreklerini uzun dönemde koruyup korumadığına dair elimizde veri yok, çünkü bu bebekler 40- 50 yaşına gelmedi. Bunlar daha yeni ve güncel uygulamalar ama Muhammet'in de şu an 2 yaşını doldurduğu halde diyaliz ihtiyacının olmaması, üresinin, kreatinin artmaması, yani böbreklerinin çalışıyor olması bizim için çok sevindirici. Muhammet'e bundan sonra diyalize ihtiyacı olmadan bir ömür diliyorum diye konuştu.

ANNE KARNINDAYKEN KAYBEDİLİYOR

Anne karnında müdahale edilmezse özellikle suyu az olan bebeklerin tamamının kaybedildiğini aktaran Prof. Dr. Kumru, ya anne karnında ya da doğduktan sonra akciğer yetmezliğinden kaybediliyor. Muhammet de muhtemelen anne karnındayken kaybedilecekti. Böbreklerinin korunuyor olması da bizim için aslında iyi gruba girdiğinin işareti. Bu ameliyat aslında böbrekleri korunsun diye değil, bebekler hayatta kalsın, yaşama şansı artsın diye yapılıyor. Bizim de sonucumuz başarılı olduğumuzu gösteriyor dedi.

'YAŞATMAYA ÇALIŞMAK ÖNEMLİ'

Muhammet bebeğin annesinin kendilerine gelmeden gittiği başka merkezlerde gebeliğin sonlandırılmasının önerildiğini kaydeden Prof. Dr. Kumru, Bu bebek yaşamaz' demişler. Fakat aile bizi bulmuş. Bir gebeliği anne karnında sonlandırmak çok zor bir şey değil. Hastaneye gidersiniz, yatış yapılır ve sonlandırılır. Fakat bebeği yaşatmaya çalışmak önemli. Modern tıbbın bize sağladığı bazı imkanlar var. Anne karnında müdahaleler bebeklerin yaşama şansını bazı durumlarda artırabilmekte. O yüzden annenin karnında ameliyat seçeneği var mı yok mu araştırdıktan sonra gebelik sonlandırılmasıyla ilgili önerilerde bulunmak daha doğru olacaktır diye konuştu.