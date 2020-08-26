Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri
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Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri

Etkileyici sözler için felsefi sözler, anlamlı sözler, Instagram sözleri, Instagram biyografi sözlerini kullanabilirsiniz. Güzel bir hakkımda profili yapmak için, hikaye atarken kullanmak veya fotoğraflarınızın altına eklemek için bu sözleri kullanabilirsiniz.

Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri
26.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:13

Etkileyici sözler için felsefi sözler, anlamlı sözler, Instagram sözleri, Instagram biyografi sözlerini kullanabilirsiniz.

FELSEFİ SÖZLER

Felsefi sözler, felsefe sözleri ve hayatla ilgili felsefi sözlerle felsefi sohbetlere katılabilir, düşüncelerinizi etkili biçimde söyleyebilirsiniz. İşte en güzel felsefi sözler…

Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot

Ve kitaptaki insanları, sokaktakilerden daha çok sevdim. - Cemil Meriç

Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz. - Osho

Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir." Platon

Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. – Epiktetos

Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. – Konfüçyüs

Aşk özgürlük verir. Eğer özgürlük ve aşka sahip olursan başka şeye ihtiyacın kalmaz.Elde etmişsindir. Sana yaşam işte bunun için verildi. -Osho

"Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin...Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!"Adolf Hitler

"Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz." Konfüçyüs

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden. – Lukretius

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bir şeyi yanlış anlamaktansa anlamamak daha iyidir. -Osho

Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri

ANLAMLI SÖZLER

Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.

Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. Tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın, bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür.

Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et.

Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da; ilk yarısının hasretiyle geçer.

Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır.

Bir evin bütün camlarını kırıp sonra da kapısını çalamazsın.

İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke, sallanan kişiliği ortaya çıkarır.

Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye ve onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha asla açılmadı. -Momo

Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri

BİYOGRAFİ SÖZLERİ | INSTAGRAM SÖZLERİ

Bazen çiçek, bazen felaket.

Giden geri gelmezmiş, inanmak istemedim.

-ki halim yok.

Ay, güneşten daha güzel.

Müzikler, kaçabileceğimiz tek yer.

Başka yerde arama bak gök yüzünde izin var.

Ah benim dağ gibi durup, dal gibi kırılan kalbim.

Anlamlı sözler, felsefi sözler, biyografi sözleri, Instagram sözleri

İNGİLİZCE BİYOGRAFİ SÖZLERİ | İNGİLİZCE INSTAGRAM SÖZLERİ

Dum spiro spero. (Nefes aldığım sürece umudumu yitirmeyeceğim.)

Trust is a dangerous game. (Güven tehlikeli bir oyundur.)

No reason to stay is a good reason to go. (Kalmak için bir sebebinin olmaması, gitmek için iyi bir sebeptir.)

One day at a time.

Dare to be different. (Farklı olmaya cesaret et.)

I was quiet, but I was not blind. (Sessizdim ama kör değildim.)

Memories never die. (Hatıralar asla ölmez.)

Time changes everyone. (Zaman herkesi değiştirir.)

Love takes courage. (Sevgi cesaret ister.)

Never lose your inner child. (İçindeki çocuğu asla kaybetme.)

Sometimes you miss the memories not the person. (Bazen kişiyi değil anıları özlersin.)

The best thing i did was believe in myself. ( Yaptığım en iyi şey kendime inanmaktı.)

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