Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak

Karabağ savaşından tarihi bir zaferle ayrılan Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bayram havası var. Caddeler ve sokakların bayraklarla süslendiği Bakü'de askeri geçit töreni yapılacak. Azerbaycan'ın 2783 şehit verdiği savaşın ardından yapılacak olan törende Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Gelişme sosyal medyada büyük tebrik ve destek aldı.

Azerbaycan 28 yıl sonra öz topraklarına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Ermenistan'ın büyük bir yenilgiyle kaybettiği Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri aldı.

BAKÜ'DE MÜTHİŞ BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Bakü'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak. Burada konuşma yapması öngörülen Erdoğan, İlham Aliyev'le askerlerin geçişini izleyecek.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Azerbaycan'ın Karabağ'da 2783 askerinin şehit olması sebebiyle Türk Ordusu'nun 2783 askerle törene katılacağı öğrenildi. Bu gelişme sosyal medyada da büyük tebrik ve destek aldı.