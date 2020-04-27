- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşları eğlendirmek için başlatılan balkon konserleri Ankara'da kavgaya yol açtı.

- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası
27.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:44

- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

ANKARA - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşları eğlendirmek için başlatılan balkon konserleri Ankara'da kavgaya yol açtı.

Ankara oyun havalarıyla ismini duyurmuş olan Burhan Gülalan ve Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun Direk, iddiaya göre balkon konseri dolayısıyla birbiriyle sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda Burhan Gülalan silahla vurularak yaralandı. Vurulduktan sonra hemen hastaneye kaldırılan Gülalan tedaviye alındı. Tedavi olduktan sonra bir video yayımlayan Burhan Gülalan, çektiği video da kendisinin Ankara Coşkun tarafından silahlı saldırıya uğradığını, gerekenin yargı tarafından yapılmasını istedi.

Yaralanan Burhan Gülalan, hastanede çektiği video da şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar değerli hayranlarım Ankaralı Coşkun tarafından silahlı saldırıya uğradım. Balkon konseri yapasın diyerek beni aşağı çağırdılar konuşacağız diye yukarıdan da tüfeklerle bana 3'ü de ateş etti. Silahlı saldırıya uğradım gerekenin yüce adalet tarafından yapılmasını istiyorum. Bu insanlardan hakkımı aramasını istiyorum devletimizin."

Burhan Gülalan'ın yayımladığı videoda bahsettiği iddialara yanıt veren avukat Hatice Taştan, iki ailenin de birbirleriyle daha önce husumetleri olmadığını, akraba olduklarını ifade etti.

Gülalan ve Direk'in balkon konseri dolayısıyla tartıştığını ve müvekkili için yapılan azmettiricilik iddialarını kabul etmediklerini kaydeden Taştan, "Müvekkilim, tarafına ağır hakaret ve tehdit içeren mesajlarına bir son vermesi adına Burhan Gülalan'ı konuşmaya davet ediyor. Biz burada azmettiricilik iddialarını kabul etmiyoruz. Hem bir tanışıklık ve sanatçı kimliği olması dolayısıyla müvekkilimin böyle bir azmettiricilik pozisyonunda olması mümkün değil" ifadelerini aktardı.

Dosyaya sundukları bazı delillerin olduğunu söyleyen Taştan, karşı tarafın elinde silah olduğunu iddia ederek, "Karşı tarafın ağır küfür ve hakaret içeren mesajları var. Biz olayın son bulması adına müvekkilimin karşı tarafı davet etmesiyle, ki burada azmettiricilik iddiaları çürüyor" dedi.

Yaşanan olayda karşı tarafın yoğun şekilde saldırısına müvekkilinin kardeşi Alişan Direk tarafından tek bir el atışla karşılık verildiğini iddia eden Taştan, "Olay sonrasında ne müvekkilim ne de akrabaları kaçmış değil. Bu konudaki iddialar asılsızdır. Emniyet güçlerine ifade vermeye gittik, biz de gerekli savunmaları yaptık ve mahkemeden serbest bırakılmak şeklinde adli sürecimiz hali hazırda devam etmektedir" dedi.

Çeşitli iddialardan bahseden avukat Taştan, "Önce atışların karşı taraftan olduğu iddiası var. Tabanca görüntüsü var, biz bunları dosyamıza kazandıracağız. Bizim tarafımızdan hedef gözetme söz konusu değil. Karşı tarafın yoğun saldırı, küfür ve çok sayıda atış yapıldığına dair iddiaları var. Müvekkilimin kardeşi hedef gözetmeksizin korkutmak amaçlı tek el atış etmiştir. Zaten amaç yaralama, öldürme amaçlı olsaydı birkaç el atış yapılırdı. Atış yapan kişi Coşkun Direk değil. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Atış yapan kişi Alişan isimli müvekkilimdir. Olaydan sonra da büyük bir pişmanlıkla tüfeğini teslim etmiştir" diye konuştu.

Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun Direk ise, vurulan Burhan Gülalan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirtti.

Bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ve kendisinin bir sanatçı kimliği olduğunu ifade eden Ankaralı Coşkun, gönül insanı olduğunu, silahının da sazı ve sesi olduğunu söyledi.

Vurulan Burhan Gülalan'ın kendisini sürekli ağır hakaret edip, tehdit ettiğini bildiren Ankaralı Coşkun, "Beni sürekli tahrik etmeye ve benim üzerimden prim yapmaya çalıştı. Bu kişinin benim üzerimden prim yaptığını delilleriyle beraber avukatım aracılığıyla mahkemeye sunacağız. Benim yazdığım Ankara'nın Bağları yıllardır dinleniyor. Bundan ötürü sürekli bir hazımsızlığı vardır" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafa gıcıklık olsun diye konser vermediğini söyleyen Ankaralı Coşkun, "Benim vurulan kişiye gıcıklığım olsa, gider onun mahallesinde konser verirdim. Buradaki insanlarda can, sonuçta bir kısıtlama var. İnsanlar bunalıma girdiği için vurulan kişinin kendisinden bağımsız olarak bir balkon konseri verdim" dedi.

Yaralanan Burhan Gülalan'ın kendisini sosyal medya üzerinden tahrik ve ağır tehdit ettiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, mesaj atanları kaale almadığını, mesajlara karşılık vermediğini aktardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verecekleri konser için davet ettiği arkadaşları Hüseyin Kağıt ve Ömer Faruk Bostan'ın, Burhan Gülalan tarafından tehdit edildiğini iddia eden Ankaralı Coşkun, sesli ve mesajlı kanıtları mahkemeye sunacağını ifade etti.

Burhan Gülalan ve Remzi Can Gülalan'ın, oğlu Hasan Şahin Direk ve kardeşi Alişan Direk'e sürekli tehdit mesajı attığını kaydeden Ankaralı Coşkun, yaralanan Burhan Gülalan'ı konuşmak için aşağıya çağırdığını ve olayın sonrasında geliştiğini ifade etti.

Halen yoğun tehdit mesajları aldığını söyleyen Ankaralı Coşkun, karşı tarafı vurma veya azmettirme gibi kendisine yönelik yapılan suçları kabul etmediğini belirtti.

- Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haber
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haber
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Haber
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Faik Öztrak Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı
Magazin Aslı Enver Nur Yerlitaş Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Lukas Podolski
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: - Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 19:54:05. #1.14#
title