Ankara'yı ayaklandıran çıkış! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor
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Ankara'yı ayaklandıran çıkış! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor

13.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:27

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor" mesajını yazdı. Yıldırım'ın bu mesajına siyaset dünyasından sert tepkiler geldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemisi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karını yok sayması tartışmalara neden olurken, AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından kurumun gece çekilen fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yaptı.

Daha önce de Bakan Süleyman Soylu'nun AYM çıkışına, bisikletli paylaşımla cevap veren Yıldırım yanlış anlaşılmalara karşı ikinci bir paylaşım yaparak "(Işıklar yanıyor) derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" dedi.

Ankara'yı ayakalndıran olay! AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' tweetin tepki yağıyor

IŞIKLAR YANIYOR'UN ANLAMI NE?

AYM üyesinin bu sözleri Ankara'da bomba etkisi yaratırken gazeteci Gürkan Hacır, "Işıklar yanıyor" söyleminin ne anlama geldiğini açıkladı. Hacır, "Eskiden, özellikle Ankara muhabirleri bunu çok iyi bilir, olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılırdı. Olağanüstü bir durum var anlamında bir gazetecilik terimi hâline gelmişti" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Yıldırım'ın paylaşımına dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından cevap geldi. Bakanlık binasının fotoğrafına yer verilen paylaşımda "Bizde ışıklar hiç sönmüyor" ifadeleri kullanıldı.

YİĞİT BULUT'TAN TEPKİ GELDİ

AYM üyesi Engin Yıldırım açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan yanıt geldi. Bulut "Buradayız" diyerek şu paylaşımda bulundu: "AYM ÜYESİ 'Işıklar yanıyor' diyerek, Büyük Türk Milleti'nin Atatürk'ünü de alet ederek, darbe tehditleri savuruyorsa , söylenecek tek bir cümle var; büyük Türk milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen bizi boşa bekleten şerefsizdir!!"

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı ayakalndıran olay! AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' tweetin tepki yağıyor


Ankara'yı ayaklandıran çıkış! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor

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