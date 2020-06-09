Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara'da gezilecek yerler nerelerdir? Ankara'da ne yenir? Ankara hakkında merak edilenler haberimizde
1920 yılından beri Türkiye'nin başkentidir. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir, Anadolunun ortasında olması sebebiyle stratejik konumdadır. Lidyalılar, Bizanslılar, Romalılar, Selçuklular gibi medeniyetler bu sınırlar içinde yaşamıştır. Türkiye'nin 2. en büyük şehri Ankara'nın nüfusu 5.639.076.
Türkiye'nin 2. En büyük şehri olan, eğitim ile ön plana çıkmış şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şehir, konumu itibari ile 1920 yılında Türkiye'nin başkenti olmuştur.
ANKARA İKLİMİ
Çoğunlukla kara iklimi görülür fakat Ankara'da İç Anadolu'da görülen step-bozkır iklimi, Karadeniz bölgesinin yağış özelliği de bu şehirde görülebilir. Ankara'da kışları soğuk, yazları da çok sıcak olur. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır.
ANKARA'DAN NE HEDİYE ALINIR?
Ankara armudu, Çubuk balı ve vişnesi, Beypazarı kurusu ve havuç lokumu, Beypazarı cevizli pekmez sucuğu, Kazan kavunu, Çubuk dolma kelek turşusu, Kalecik karası üzümü, Ayaş dutu ve domatesi, Güdül leblebisi, Höşmerim tatlısı, Ayaş testisi, Beypazarı baklavası, Nallıhan iğne oyası.
ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER
Ankara'da gezebileceğiniz muhteşem yerleri sizler için derledik.
Atakule
13 Ekim 1989 yılında açılan ve en alt katında bulunan alışveriş merkezi Türkiye'nin 2., Ankara'nın ilk alışveriş merkezidir. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından açılışı yapılmıştır.
Ankara kalesi
16 metre boyundaki duvarlar ile çevrili kalden Ankara'nın tamamını seyredebilirsiniz.
Anıtkabir
1953 yılında tamamlanan veMustafa Kemal Atatürk'ün mezarlığı bulunan yapı, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açmaktadır.
Hacıbayram cami
Anadolu'da yayılmış Bayrami tarikatının gelişimi ve tanınması için önemli rol oynamıştır.
Ankara evleri
Şehrin eski yerleşim yerlerinde özellikler kaleiçi bölgesi'nde görebileceğiniz bu evler, görüntüsüyle kentine hayran bırakır.
Elmadağ kayak müzesi
Ankara Merkezinin 17 kilometre Güneydoğusunda yer alan kayak merkezidir. Şehir merkezine yakın olması ile cazip tatil rotaları arasındadır.
Atatürk orman çiftliği
1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşımaktadır.
Estergon kalesi
25 Mayıs 2005 yılında hizmete giren, kültür unsurlarının sergilendiği Ankara'ya özgü kaledir.
Kuğulu park
Kavaklıdere mahallesinde yer alan, şehir gürültüsünden kaçmak, huzurlu vakit geçirmek isteyen kişilerin tercihidir.
Göksu parkı
Ankara'nın büyük parkları arasında yer alır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir.
ANKARA'DA MÜZELER
Anadolu Medeniyetleri müzesi
Anıtkabir ve Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi
Etnografya Müzesi
Ankara Rahmi M. Koç Müzesi
Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası
Cumhuriyet Müzesi
MTA tabiat tarihi müzesi
Hava kuvvetleri müzesi
Meteoroloji Müzesi
ANKARA'DA BULUNAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Ankara Üniversitesi
De Gaulle Caddesi Tandoğan • Tel: 212 60 40
Gazi Üniversitesi
Teknik Okullar-Beşevler • Tel: 212 66 40- 202 20 00
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eskişehir Yolu • Tel: 210 20 00
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hükümet Caddesi No:2 Ulus • Tel: 596 44 44
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Yerleşkesi - Tel: 305 50 50
Merkez Yerleşkesi -Tel: 305 50 50
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Altındağ
Tel: 324 15 55/ 01
ANKARA'DA NE YENİR?
Beypazarı güveci
Pişirme süresi 5 saati bulan ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip güveç, et, doğada kendi besinini kendisi bulabiliyor.
Çubuk turşusu
Farklı türdeki salatalardan hazırlanıyor. Ankara'da yemeklerin yanında mutlaka yenilen ve çok sevilen yiyecektir.
İnceğiz çorbası
Kuzu eti, haşlanmış nohut ve buğdaydan oluşan bir çorba çeşididir.
Entekke böreği
Mayalı hamurun içine eklenen kıyma ile kızartılır, sıcak servis edilir.
Tamtak tiridi
Mini kebap görüntüsü ve çemenin muhteşem kokusu ile günün her saatinde yenilebilir yemek haline gelmektedir.
Efelek sarması
Ankara'nın yöresel yemekleri arasında efelek, iç harcı ile sarılıp, uzun süre pişirilmesi ile elde edilir.
Ankara tava
Pirinç veya arpa şehriyesinden yapılır. Yanında mutlaka cacık ile servis edilir.
Beypazarı kurusu
Bol tereyağı, tarçının yoğun olduğu, üzerine çikolata, reçel ve peynir sürülerek yenilen hamur işidir.
Öllüğün körü
Haşlanan eriştenin üzerine kıyma, tereyağı ve salça ile hazırlanmış sos dökülür.
Bazlama kebabı
Hazırlanan bazlamanın üstüne et harcı dökülür. Yanında çeşitli sebze ile servis edilir.
Bici aşı
Asma yaprak ve bulgur ile hazırlanır. Akşam yemeklerin vazgeçilmez lezzetidir.
Şibit tatlısı
Yumuşakaçılan hamur, tencerede haşlanır. Üstüne eritilmiş tereyağı ve keş dökülür.
Kutludüğün somonu
Ankara'nın köy ekmeğidir. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Görüntüsü biraz büyük bu ekmek türü, Ankara!da olduk
ça meşhurdur.
Köfter
Pekmez , nişasta ve su ile hazırlanan bu tatlı, oldukça pratik ve lezzetlidir.
Öküz helvası
Klasik helvadan farkı, şerbetine eklene pekmezdir.
Çılbır
Yumurta, süzme yoğurt, tereyağı ve sarımsak ile hazırlanır.
Kaygana tatlısı
Lokma tatlısına benzeyen fakat hamurunu yuvarlak açıldığı bu tatlı, sofraların baş tacıdır.
Beypazarı baklavası
60 yumaktan hazırlanan, içinde Yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, su, tuz ve un bulunur.