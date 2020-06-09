Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara'da gezilecek yerler nerelerdir? Ankara'da ne yenir? Ankara hakkında merak edilenler haberimizde 1920 yılından beri Türkiye'nin başkentidir. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir, Anadolunun ortasında olması sebebiyle stratejik konumdadır. Lidyalılar, Bizanslılar, Romalılar, Selçuklular gibi medeniyetler bu sınırlar içinde yaşamıştır. Türkiye'nin 2. en büyük şehri Ankara'nın nüfusu 5.639.076.

Türkiye'nin 2. En büyük şehri olan, eğitim ile ön plana çıkmış şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şehir, konumu itibari ile 1920 yılında Türkiye'nin başkenti olmuştur.

ANKARA İKLİMİ

Çoğunlukla kara iklimi görülür fakat Ankara'da İç Anadolu'da görülen step-bozkır iklimi, Karadeniz bölgesinin yağış özelliği de bu şehirde görülebilir. Ankara'da kışları soğuk, yazları da çok sıcak olur. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır.

ANKARA'DAN NE HEDİYE ALINIR?

Ankara armudu, Çubuk balı ve vişnesi, Beypazarı kurusu ve havuç lokumu, Beypazarı cevizli pekmez sucuğu, Kazan kavunu, Çubuk dolma kelek turşusu, Kalecik karası üzümü, Ayaş dutu ve domatesi, Güdül leblebisi, Höşmerim tatlısı, Ayaş testisi, Beypazarı baklavası, Nallıhan iğne oyası.

ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER

Ankara'da gezebileceğiniz muhteşem yerleri sizler için derledik.

Atakule

13 Ekim 1989 yılında açılan ve en alt katında bulunan alışveriş merkezi Türkiye'nin 2., Ankara'nın ilk alışveriş merkezidir. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından açılışı yapılmıştır.

Ankara kalesi

16 metre boyundaki duvarlar ile çevrili kalden Ankara'nın tamamını seyredebilirsiniz.

Anıtkabir

1953 yılında tamamlanan veMustafa Kemal Atatürk'ün mezarlığı bulunan yapı, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açmaktadır.

Hacıbayram cami

Anadolu'da yayılmış Bayrami tarikatının gelişimi ve tanınması için önemli rol oynamıştır.

Ankara evleri

Şehrin eski yerleşim yerlerinde özellikler kaleiçi bölgesi'nde görebileceğiniz bu evler, görüntüsüyle kentine hayran bırakır.

Elmadağ kayak müzesi

Ankara Merkezinin 17 kilometre Güneydoğusunda yer alan kayak merkezidir. Şehir merkezine yakın olması ile cazip tatil rotaları arasındadır.

Atatürk orman çiftliği

1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşımaktadır.

Estergon kalesi

25 Mayıs 2005 yılında hizmete giren, kültür unsurlarının sergilendiği Ankara'ya özgü kaledir.

Kuğulu park

Kavaklıdere mahallesinde yer alan, şehir gürültüsünden kaçmak, huzurlu vakit geçirmek isteyen kişilerin tercihidir.

Göksu parkı

Ankara'nın büyük parkları arasında yer alır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir.

ANKARA'DA MÜZELER

Anadolu Medeniyetleri müzesi

Anıtkabir ve Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi

Etnografya Müzesi

Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası

Cumhuriyet Müzesi

MTA tabiat tarihi müzesi

Hava kuvvetleri müzesi

Meteoroloji Müzesi

ANKARA'DA BULUNAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Ankara Üniversitesi

De Gaulle Caddesi Tandoğan • Tel: 212 60 40

Gazi Üniversitesi

Teknik Okullar-Beşevler • Tel: 212 66 40- 202 20 00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eskişehir Yolu • Tel: 210 20 00

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Hükümet Caddesi No:2 Ulus • Tel: 596 44 44

Hacettepe Üniversitesi

Beytepe Yerleşkesi - Tel: 305 50 50

Merkez Yerleşkesi -Tel: 305 50 50

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Altındağ

Tel: 324 15 55/ 01

ANKARA'DA NE YENİR?

Beypazarı güveci

Pişirme süresi 5 saati bulan ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip güveç, et, doğada kendi besinini kendisi bulabiliyor.

Çubuk turşusu

Farklı türdeki salatalardan hazırlanıyor. Ankara'da yemeklerin yanında mutlaka yenilen ve çok sevilen yiyecektir.

İnceğiz çorbası

Kuzu eti, haşlanmış nohut ve buğdaydan oluşan bir çorba çeşididir.

Entekke böreği

Mayalı hamurun içine eklenen kıyma ile kızartılır, sıcak servis edilir.

Tamtak tiridi

Mini kebap görüntüsü ve çemenin muhteşem kokusu ile günün her saatinde yenilebilir yemek haline gelmektedir.

Efelek sarması

Ankara'nın yöresel yemekleri arasında efelek, iç harcı ile sarılıp, uzun süre pişirilmesi ile elde edilir.

Ankara tava

Pirinç veya arpa şehriyesinden yapılır. Yanında mutlaka cacık ile servis edilir.

Beypazarı kurusu

Bol tereyağı, tarçının yoğun olduğu, üzerine çikolata, reçel ve peynir sürülerek yenilen hamur işidir.

Öllüğün körü

Haşlanan eriştenin üzerine kıyma, tereyağı ve salça ile hazırlanmış sos dökülür.

Bazlama kebabı

Hazırlanan bazlamanın üstüne et harcı dökülür. Yanında çeşitli sebze ile servis edilir.

Bici aşı

Asma yaprak ve bulgur ile hazırlanır. Akşam yemeklerin vazgeçilmez lezzetidir.

Şibit tatlısı

Yumuşakaçılan hamur, tencerede haşlanır. Üstüne eritilmiş tereyağı ve keş dökülür.

Kutludüğün somonu

Ankara'nın köy ekmeğidir. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Görüntüsü biraz büyük bu ekmek türü, Ankara!da olduk

ça meşhurdur.

Köfter

Pekmez , nişasta ve su ile hazırlanan bu tatlı, oldukça pratik ve lezzetlidir.

Öküz helvası

Klasik helvadan farkı, şerbetine eklene pekmezdir.

Çılbır

Yumurta, süzme yoğurt, tereyağı ve sarımsak ile hazırlanır.

Kaygana tatlısı

Lokma tatlısına benzeyen fakat hamurunu yuvarlak açıldığı bu tatlı, sofraların baş tacıdır.

Beypazarı baklavası

60 yumaktan hazırlanan, içinde Yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, su, tuz ve un bulunur.