ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI! Ankara Üniversitesi personel alımı ne zaman, şartları neler?

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı kapsamında çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanla birlikte başvuru şartları, pozisyonlar, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri adaylar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Adayların, ilgili pozisyonlara başvurabilmeleri için belirli eğitim, yaş ve belge şartlarını sağlamaları gerekiyor. Aynı zamanda her pozisyon için farklı nitelikler ve özel koşullar da ilan detaylarında yer alıyor. Peki, Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır, kimler hangi kadrolara başvuruda bulunabilir? İşte, detaylar…

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi ilana göre başvurular 24 Mart 2025 tarihinde başladı ve 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı personel alımı için adaylar, başvurularını yalnızca dijital ortamda, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDAN OLACAK?

Farklı eğitim düzeylerine göre belirlenen kadrolar için kontenjanlar ise şöyle:

Lise mezunu adaylar için: Hastabakıcı, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonları,

Hastabakıcı, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonları, Ön lisans mezunları için: Tekniker, sağlık teknikeri ve güvenlik görevlisi kadroları,

Tekniker, sağlık teknikeri ve güvenlik görevlisi kadroları, Lisans mezunları için: Hemşire, fizyoterapist, eczacı ve programcı alımları yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, genel şartların yanı sıra her pozisyona özel belirlenen kriterleri de karşılaması gerekiyor.