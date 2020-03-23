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ANKARA 'Maden suyu tüketimi koronavirüsten korur'

'Maden suyu tüketimi koronavirüsten korur'HALK Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasım Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir.

23.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:46
ANKARA 'Maden suyu tüketimi koronavirüsten korur'

'Maden suyu tüketimi koronavirüsten korur'

HALK Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasım Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir. Çünkü mineraller vücudu ayakta tutacak yapı taşlarıdır. Maden suyu tüketimi vücudumuzun da dirençli olmasını sağlar. En az vitamin kadar değerlidir. Bu kişiyi koronavirüs ve diğer hastalıklardan da koruyacaktır" dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasım Hacim, koronavirüsten korunmak adına etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Öncelikle evde bulunulan süre içerisinde sabah erken saatlerde uyanılmasının önemli olduğunu belirten Dr. Hacim, "Dolayısıyla her zaman yaptığımız gibi erkenden uyanacağız, protein ve C vitamini ağırlıklı kahvaltı yapmalıyız. Dengeli beslenmeliyiz ve uykumuza dikkat etmeliyiz. 8 saat uyumamız gerekiyor. Ayrıca meyve tüketimini de şeker içerdiği için gündüz saatlerinde tüketmeliyiz. Şeker bağımlılık yapan bir maddedir. Saf olarak şeker tüketmeyelim, lifli şeker tüketelim. En iyi lifli şeker tüketimini de doğal meyve ve sebzelerdir. Yani portakal suyunu değil, portakalın kendisini tüketelim" dedi.

'GÜNDE EN AZ 2 ŞİŞE İÇİLMESİNİ ÖNERİYORUM'

Dr. Hacim, vücut için mineralin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Mineral vücudumuzda vitamin kadar değerlidir. Örneğin, sinir sisteminin hareket etmesi için sodyum ve potasyumun hücre içine girip çıkması lazım. Bu da mineralli ve maden suyunda var. Potasyum kasları gevşetiyor, kramp olmasını engelliyor. Maden suyu tüketimi vücudumuzun da dirençli olmasını sağlar. Böylece bağışıklık sistemimiz güçlü olacak ve hastalığa yakalanma oranı düşecektir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğal vitaminlerin yanında mineral alımının da önemi çok büyüktür. Mineral olmadan bu organlarımızı dirençli tutamayız. Günde en az 2 şişe maden suyu içilmesini öneriyorum. Mümkünse mineral oranı yüksek olan tercih edilmelidir. Yeşil şişede bulunan maden suyunun mineral oranı yüksek ve doğaldır" diye konuştu.

Dr. Hacim, mineral suyunun tüketiminde ilk tercihin doğal olması gerektiğine dikkat çekerek, "Mineral suyunu soda ile karıştırmamalıyız. Mineralli suyun içinde etken maddelerin çok olmasında da fayda vardır. Kişinin kendini iyi hissetmemesi bile bağışıklık sistemini düşürür" dedi.

'MİNERALLER VÜCUDUN YAPI TAŞLARIDIR'

Koronavirüsten korunmak ve hasta olmamak için ilk önceliğin mümkün olduğunca evden çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Hacim, "Evde kaldığımız süre içerisinde de dengeli beslenmemiz gerekiyor. Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir. Çünkü mineraller vücudu ayakta tutacak yapı taşlarıdır. Maden suyu tüketimi vücudumuzun da dirençli olmasını sağlar. En az vitamin kadar değerlidir. Bu kişiyi koronavirüs ve diğer hastalıklardan da koruyacaktır. Ayrıca mümkün olduğunca kişilerle temastan kaçının. Elinizi sık sık yıkayın. Biliyorsunuz ki, bu virüs göz, burun ve ağızdan vücuda giriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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