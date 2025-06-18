Ankara lise TABAN PUANLARI | 2025 Ankara LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

Ankara LGS lise taban puanları, geçtiğimiz yıl yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre belirleniyor. Peki, 2025 Ankara Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanları nedir? Yüzdelik dilimler ve başarı sıralamaları nasıl şekillendi? İşte Ankara LGS taban puanları 2025 hakkında tüm detaylar…

2025 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Ankara'daki liselere girişte esas alınacak 2025 LGS taban puanları belli oldu. Ankara Fen Lisesi, Aziz Sancar Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi gibi prestijli okullar, yüksek taban puanları ve düşük yüzdelik dilimleriyle öne çıkıyor. 2025 LGS tercihlerinde öğrencilerin bu puanları dikkate alarak plan yapmaları büyük önem taşıyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılmış şekilde sunuldu.

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öne çıkan diğer okullar arasında.

İzmir'de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında yer aldı. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi gördü.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2025 (LİNK)