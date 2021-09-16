ANKARA KENT KONSEYİ İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUM PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve EGO Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların iletişim kurarken yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunları en aza indirgemek amacıyla "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi"ni hayata geçirdi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve EGO Genel Müdürlüğü'nün işitme engelli vatandaşların iletişim kurarken yaşadıkları soruna dikkat çekmek ve bu sorunları en aza indirmek hazırladığı "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıaslan, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Serpil Aslan, EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, EGO Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, EGO Hukuk Müşaviri Hatice Köse, Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Sözcüsü Evren Barışık, SERÇEV Genel Sekreter Sinem Ersoy katıldı.

YILMAZ: "ANKARA HUZURUN, KATILIMCILIĞIN VE BEREKETİN KENTİ OLDU"

Büyükşehir Belediyesi'nin kavga kenti olan Ankara'yı huzurun, katılımcığın ve bereketin kenti haline getirdiğini belirten Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere Dünya Belediyeler Başkanı Başkent yarışmasında birinci oldu Ankara. Mansur Bey ödülü 6 milyon Ankaralının adına kabul ettiğini söyledi dolayısıyla kentin öne çıkması ve uluslararası arenada bilinirliliğini artırması buradaki katılımcılığın ödüllendirilmesi 6 milyon Ankaralının o tek yürek diye tanımladığımız Ankaralıların kendisini mutlu etmesini sağlıyor. Ankara bunu hak edecek ne yaptı? Kavga kenti olan Ankara barışın, huzurun, katılımcılığın ve bereketin kenti oldu. Mansur Yavaş bu kentteki kavgayı bitirdiği için dünya markası oldu. Biz Ankara Kent Konseyi'nde işaret dilini öğreniyorum projesini ilk engelli meclisimize iletildiği zaman EGO Genel Müdürümüzün konuya ne kadar ilgili olduğunu görünce çok mutlu olduk. Burada katılımcılığın her boyutuyla 4 binden fazla EGO şoförünü büyük bir sorumlulukla bu eğitime alması ne kadar değerli. Ankara'da metroları kullanan 1 milyondan fazla yurttaşın bu konuda farkındalığın gelişmesi bütün kent ekranlarında bu duygunun ilerlemesi kentin tamamının kenetlenmesini sağlayacak. İşaret dilini öğreniyorum projesinde hayatın içerisinde konforunu artırdığımız arkadaşlarımızın hayata, kente ne katabileceklerini biz biliyoruz bu duygularla bu projenin yapılmasından bu güne kadar emek veren herkes bizim gözümüzde eşittir. Bu kent iklimini oluşturduğunuz için sizlere Kent Konseyi birleşenleri adına şükranlarımı sunuyorum. "

ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATLARI KOLAYLAŞTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimlerini başlattıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu bilgileri verdi:

"İşaret Dili Öğreniyorum projesinin iki amacı bulunmakta öncelikle işitme engelli vatandaşlarımızın toplu taşımada karşılaştıkları sorunlara karşı farkındalık oluşturulması ikinci amacımız ise toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza işaret dilinin öğretilmesi. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların bir tanesi de toplu ulaşımda işitme engelli vatandaşlarımızla yolcu olarak otobüslerimizi ya da metrolarımızı kullanan vatandaşlarımızla iletişim halinde bulunan görevlilerimizin eğitilmesiydi. Öncelikle onlara işaret dili eğitimi verildi. Toplu taşımayı kullanan Ankaralı hemşerilerimizin toplu taşımada geçirdikleri süreyi daha değerli kılabilmek için toplu taşıma araçlarında bulunan bilgi ekranları kanalıyla işaret dilini öğrenmeleri de sağlanmış olacak. İşaret dili ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek ve konuşabilmek için bir internet sitesi oluşturduk. 'isaretdili. ego. gov. tr' adlı sitenin içerisinde 8 adet video ve işaret dili ile ilgili temel terimler ile sözcüklerin yer aldığı bir eğitim kılavuzu da bulunuyor. Dileyen vatandaşlarımız kurumumuzun web sitesi içerisinde yer alan bu portalı ziyaret ederek istediği bilgileri alabilir. "

PETEKKAYA: "İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUM PROJESİ BÜYÜK SES GETİRECEK"

İşaret Dili Öğreniyorum projesinin büyük ses getireceğini dile getiren Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersen Petekkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşaret Dili Öğreniyorum projesine 8 aylık bir süreçte iyi bir ekiple çalıştık. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Daire Başkanlıklarından verilen arkadaşlar gerekse Ankara Kent Konseyi ve birleşenlerinden oluşturulmuştur. Bizim amacımız özellikle Ankara'daki engellilik adına Ankara'da farkındalık yaratmak. Bu proje gerçekten araştırıldığı zaman dünyada bir ilk, metrodaki ekranlar, kent ekranları ve EGO otobüsleri ekranlarını eğitim alanına çevirmek çok önemliydi. Bu projenin büyük ses getireceğini ve Ankara halkının ilgi duyacağını düşünüyoruz. Yine yapmış olduğumuz materyaller var öğrenim kartları, kitapçıklar bunlarda bu olaya farkındalık katacak. Konu ile ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olacağını düşünüyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. "

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