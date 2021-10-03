ANKARA KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ 2 YAŞINDA

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkent'te engelli vatandaşların refah içinde ve etkin bir şekilde yaşayabilmesi, yaşadıkları sorunların tespit edilebilmesi amacıyla erişilebilir bir Başkent yaratmayı hedefleyen Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, 2. yaşını doldurdu.

Ankara'da engelli vatandaşların toplumla entegre bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri, sosyal hayatta daha aktif rol almaları ve tüm ekonomik haklara sahip olmaları amacıyla çalışmalar yürüten Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, 2. yaşını doldurdu.

Yaklaşık 120 temsilcinin katılımıyla eğitim ve araştırma, erişilebilirlik, proje-arge, etkinlik organizasyon, kültür-sanat, iş geliştirme ve çalışma gruplarıyla bugüne kadar 17 yürütme kurulu toplantısı ile birlikte toplam 29 toplantı gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda yapıldı.

YAKLAŞIK 300 STK VE GÖNÜLLÜLERLE İŞ BİRLİĞİ

Açıldığı ilk günden itibaren engelli vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini gözeterek yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda gönüllü ile temasa geçerek iş birliği yapan AKK Engelli Meclisi, birçok yeni proje de geliştirdi.

2. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, "Kentlerimizin en büyük sorunlarının başında da erişilebilirlik gelmektedir. Özellikle engelli vatandaşlar kentlerde ciddi problemler yaşıyor. Başkentimizi ne kadar erişilebilir bir kent haline getirebilirsek o kadar mutlu olacağız. Gücü ve dayanışmayı artırmak için yönetimi yeniden seçmek için bir araya geldiler" dedi.

HEDEF: ENGELSİZ BİR BAŞKENT

Ankara'da yaşayan dezavantajlı vatandaşların sorunlarını tespit ederek, yaşam motivasyonunu artıran çalışmalara imza atan AKK Engelli Meclisi bugüne kadar ANESA-Ankara, Engelsiz Sanat Atölyesi, Pozitif Kart, Engelsiz Parklar ve İşaret Dili Öğreniyorum projeleriyle de Başkentlileri buluşturdu.

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ersan Petekkaya ise Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi süreci olmasına rağmen yürütme kurulu önemli işler yaptı. Meclisimizin ve Ankara Kent Konseyinin yeni projelere imza atmasına neden olan unsur, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kent Konseyine olan güvenidir. Belediyedeki bürokratlarla uyum içinde önemli işleri yoluna koymak için çalıştık. Umarım Ankara'da engelsiz bir Başkent yaratma adına katkı sunmaya devam edeceğiz. "

Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve İşitme Engelli Eğitmeni Pelin Aslan da düşüncelerini, "Türkiye'de yaklaşık 3, 5 milyon işitme engelli vatandaş bulunuyor. İşitme engellilerin yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Kent Konseyi ile eğitimler yapıyoruz. Her geçen gün talepler artıyor. İşaret dilini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJELER HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR

Engellilerin sorun ve taleplerine yönelik fikir ve öneriler sunmak için kurul toplantısına katıldıklarını söyleyen Engelli Meclisi üyeleri, 2'ncisi gerçekleştirilen genel kurul toplantısının çok verimli geçtiğini ve bu sinerjinin devam etmesini istediklerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Gencay Ulaş: "Ankara Kent Konseyi Türkiye'de örnek oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi uyum içinde çalışmaktadır. Tüm projelerini de Ankara halkına sunmaya devam ediyorlar. Engelli Meclisinin projeleri her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Özellikle EGO çalışanlarına verilen işret dili eğitimi takdire şayandır. "

-Bülent Yılmaz: "Görme engelliyim. Hollanda'da yaşadım ve oradaki deneyimlerimizi Ankara'ya kazandırmak adına güzel şeylere imza atacağız. Ortak bir akıl diyoruz, müşterek akıl diyoruz. Çorbada tuzumuz olması adına hizmet vereceğimize inanıyoruz. Hemşehrilerimiz adına güzel şeyler olmasını diliyorum. Yapılmış çalışmalara biz de bir şey koyabilirsek ne mutlu bize. "

-İsrafil Bayrakçı: "Görme engelliyim. Bugüne kadar pandemi nedeniyle aktif faaliyetler yapılamadı ama çok önemli projeler yapıldı. Zoom üzerinden eğitimler verildi. İşitme engelliler için EGO'nun işaret dili öğreniyorum projesi gibi engelsiz parkların yapılması gelecekte hayata geçerse önemli bir yol kat etmiş olacağız. "

-Garip Ünal: "Fiziksel engelliyim. Engelliler Spor Kulübü Başkanıyım. Engelli kulüplerinin sorunlarını dile getirmek için ve çözümlerini aramak için bu kurula girdim. "

-Kemal Kart: "Pandemi süreci olsa da yine de güzel çalışmalar yapıldı. Bu kurulda olmayı arzu ediyordum ve artık yönetimde de yer alacağım. "

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