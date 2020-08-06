Ankara Kent Konseyi, belediyeler ve STK'lar Tuz Gölü için devrede
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Ankara Kent Konseyi, belediyeler ve STK'lar Tuz Gölü için devrede

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Ankara Kent Konseyi, belediyeler ve STK'lar Tuz Gölü için devrede
06.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:27

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı'nda incelemelerde bulundu. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Ankara Kent Konseyi, Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara'nın tanıtılmasına yönelik hazırlanan projelere destek veren Ankara Kent Konseyi, ilçe ilçe gezerek Başkent'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi'nin son durağı Şereflikoçhisar oldu.

STK'lar ve belediyelerle işbirliği

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ilçe ziyaretine; Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. Lale Özgenel, Ceren Anadol, Savaş Çolakoğlu ve Şereflikoçhisar Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Murat Atasoy da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve STK'larla ortak çalışma projelerini inceleyen Kent Konseyi üyeleri, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin'i de ziyaret etti.

Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajı'nda incelemelerde bulunan Ankara Kent Konseyi üyeleri, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ile ilçenin turizm potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak, hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Şereflikoçhisar ilçesinin Başkent turizmi için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Şereflikoçhisar doğal güzellikleriyle birlikte tarihi olan bir bölge. Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölü olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın da en büyük tuz üretim alanlarından birisi. Üzücü olan burada bir konaklama tesisi bile yok. Dünyanın her tarafından turist çekebilecek bir potansiyele sahip olan ilçe için bu büyük bir eksiklik. Tuz Gölü'nü ziyarete gelen turistlerin en az iki gün burada kalmasını sağlamak için günübirlik çözümler yerine kalıcı çözümler üretmek zorundayız."

Ankara Kent Konseyi heyetinin ilçeyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ise "Ankara Kent Konseyi'nin Başkent'in 25 ilçesini ziyaret ederek Ankara'nın turizm olanaklarının artırılması için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyorum. Tüm ilçelerle beraber el ele vererek turizm potansiyelimizi gün yüzüne çıkarttığımızda kentimizin hak ettiği yere geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Ankara Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin Başkent'in kültür ve turizm envanterinin güncelleştirilmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankaramızın, ülkemizin hatta dünyanın önemli destinasyonlarından biri olabilecek Tuz Gölü, şehrimize önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip. Başkent'e ait olan destinasyonların envanterini oluştururken Kent Konseyi'nin ve Ankara Ticaret Odası Başkanımızın bize destek oluşu ve şehrimize ait olan bu destinasyonların önce ulusal sonra uluslararası tanıtımına katkı sağlamaları Ankara turizmi açısından çok önemli."

Tüm paydaşlarıyla birlikte Başkent'in ortak akıl çerçevesinde demokratik ve katılımcı kent yönetimini hayata geçirmeyi amaçlayan Ankara Kent Konseyi'ne desteğini her platformda dile getiren Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yaptığı açıklamada, "Bu bölgenin ülkemizin önemli tarım ve turizm merkezlerinden olduğuna inanıyorum. Burası, kentimizin üzeri örtülmüş olan hazinelerinden birisi. Uyum içinde birlikte çalıştığımız Kent Konseyi ile Ankara'nın her tarafındaki bu örtülü hazineyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak bu kentte turizminin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. 2021 yılı Ankara için çok farklı bir yıl olacak, tüm Ankara'ya, tüm ülkeye bunun müjdesini vermek isterim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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