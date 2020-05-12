- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: "İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı"
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- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: "İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı"

- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: "İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı" Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye, "Paydos 2 Operasyonu" ile bir darbe daha vuruldu.

- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: 'İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı'
12.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:07

- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: "İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı"

ANKARA - Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye, "Paydos 2 Operasyonu" ile bir darbe daha vuruldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2 aydır sürdürüğü teknik ve fiziki takibin sonucunda aralarında kendisini imam olarak tanıtan dolandırıcının bulunduğu 5 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye bundan iki ay önce Paydos adında operasyon düzenlemişti. Çete pahalı veya lüks araçları satın alma bahanesiyle yüksek miktarda kapora verdikleri araç sahiplerini önce kiraladıkları lüks ofise getirip, güven sağlamaya çalışılıyordu. Çete, mağdur kişilerin araçlarını devir yapmak için mesai bitimine yakın saati seçiyor ve mağdurla buluşup notere gidiliyordu. Birde mağdur kişilere, "Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan paydostan önce yetişelim" bahanesiyle aracın satışını alıyorlardı. Bankalar ise noter işlemini yapana kadar kapanmış oluyor ve para çekme, eft veya havale yapma imkanı ortadan kalkmış oluyordu. Çete üyesi paranın diğer gün hesaba geçeceği yalanını söyleyerek mağdurun arabasını alıp gidiyordu. Polis, gelen şikayet ve ihbarlar üzerine harekete geçti ve ilk operasyonda 4 kişi yakalandı 2 zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Paydos 2 Operasyonu

Paydos Operasyonunun ikinci dalgası da gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Paydos 2 Operasyonunu" gerçekleştirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bu zanlıların ise yaklaşık 10 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

"15 Temmuz Gazisiyim" diyerek kandırdılar

Piyasa değeri 200 Bin ila 600 Bin TL olan lüks otomobil ve iş makinelerini dolandıran şüphelilerin, araç sahiplerini telefonla arayarak kendilerini 15 Temmuz Gazisi, engelli gibi yalanlarla kandırdıkları tespit edildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar sözde engellerinden dolayı araç yanına gelemeyecekleri ve böylece insanların duygularını istismar ederek araç sahiplerini kendi ikamet ettikleri şehre getirdikleri belirlendi.

Araçlar Aynı Gün El Değiştirdi

Dolandırıcılar mağdurların adli şikayetine karşı tedbir olarak, aldıkları aracı ellerinde tutmadan 3. bir kişiye hızlıca sattıkları ve o kişiler adına tescil ederek kendilerini, masum iyi niyetli kişiler olarak göstermeye çalıştıkları Polis tarafından yapılan telefon dinlemesinde ortaya çıktı.

Lüks hayat yaşadılar

Mağdur şahısların araçlarını dolandırıp bir başkasına nakit olarak satan dolandırıcıların bu araçların paralarıyla kendilerine Ankara ilinde kafe, lüks daireler, lüks arabalar ve AVM'lerde dükkan satın alarak lüks bir hayat kurdukları anlaşıldı.

5 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık titiz çalışmaları sonucunda şüpheliler şafak operasyonuyla Ankara ve Kırıkkale illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Dolandırıcı İmam olduğunu söyledi"

Mağdurlardan İnşaat işçisi Selami Parlak, "Ben arabamı ilana koydum satılık olarak. Beni aradılar benim yeğenim var gelip bakacak ben İmamım dedi. İsmini sordum Ali Dursun dedi, sahte isim kullanıyormuş sonradan öğrendik tabi ve yanında usta olduğu söylediği biriyle geldiler arabaya baktılar. Sonra gittiler ve 15 dakika sonra telefondan tekrar aradılar ve arabayı alalım dediler. Pazarlık ettik 28 Bin TL'ye anlaştık. Nöbetçi noter bulalım da devredelim dediler. Ben de Pazartesi yapalım dedim. Yeğenimin Pazartesi izni yok, haftaya alıp bana getirecek dedi. Böylelikle nöbetçi bir notere gittik ve devrettim arabayı bana bir dekont gönderdiler. Sahte olduğunu bilmediğimiz için aldık dekontu. Bankaya telefon ettim sordum, hafta sonu olduğu için Pazartesi hesaba geçer dedi . Pazartesi bekledim, para hesaba geçmedi. Aradım mazeretler öne sürdüler, bir sonraya salladılar. Baktık biz bunlar sürekli sallıyorlar ben de polise gittim. Polisten arabayı başkasına devrettiğini de öğrendik. Polis arabaya tedbir kararı koydu" dedi.

Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız arabamız elimizden gitti

Bir diğer mağdur Mekki Uzunoğlu, "Arabamızı internet sitesine satışa koyduk. Geldiler burada arabaya gördüler. Saat 16.00 civarı gibi Noter 'de satışımızı yapalı dediler. Notere gittik orada banka dekontu gibi dekont geldi bize, biz hesabımıza yattı diye anladık ve o arada bize bugün hesaba geçmese bile bir iki gün sonra hesabınıza geçer diye bilgi verildi. Bankaya gittiğimizde herhangi bir paranın da olmadığını gördük. Biz o an dolandırıldığımızı anladık ve gittik suç duyurumuzu yaptık. Bizim aracımızı internet sitesi koymuşlar plakası kapalı şekilde damadım oradan görmüş. Denizli'de bir galeride mevcut araba duruyor. Biz araca tedbir koydurduk. Benim gibi birkaç kişi var mağdur olan ben kanser hastasıyım, eşimle beraber çalışıp çabalayıp dişimizden artırdığımız arabamız gitti yani. Adli süreci bekliyoruz ve ne karar çıkacak bilmiyoruz" diye konuştu.

- Ankara Emniyeti'nden Paydos 2 Operasyonu: 'İmam olduğunu söyleyen dolandırıcı yakalandı'

Kaynak: İHA

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