Ankara'da korkutan deprem (5)- Yeniden

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde ve bazı köylerde bulunan evler hasar gördü. Endişe yaratan deprem, Ankara'nın yanı sıra Kırıkkale ve Çankırı ile birçok ilçede de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 22.53'te merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.19 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ankara merkez, Kırıkkale, Çankırı ve çok sayıda ilçede hissedildi. Deprem nedeniyle özellikle ilçede ve köylerde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar panik içinde dışarıya çıkarak, bir süre sokaklarda bekledi. Depremde can kaybı ve yaralanan olmadığı belirlenirken, çok sayıda evde ufak çaplı hasarlar meydana geldi.

FUAT OKTAY AÇIKLAMA YAPTI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi. BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ OLAY YERİNDEDepremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçeye sevk edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz depremin merkezi Kalecik Eskiköy'e ulaştı. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" denildi.DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİMerkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem, Kırıkkale ve Çankırı'da da hissedildi. Kırıkkale'de deprem nedeniyle endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.DEPREM SIRASINDA HAYVANLARIN PANİK YAŞADIĞI GÖRÜLDÜAnkara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem anı, Ankara'da bir petshop, ahır ve Kırıkkale'de bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Akyurt ilçesindeki ahırda ve petshopta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların deprem anında panik yaşadığı görüldü. BAZI BÖLGELERDE HASAR OLUŞTUDepremin ardından bazı bölgelerden ufak çaplı hasar ihbarları alındı. Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu ile Belediye Başkanı Duhan Kalkan, AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Eskiköy ve Gölköy mahallelerinde hasar gören evleri inceledi.KALECİK BELEDİYE BAŞKANI KALKAN: İYİ SALLANDIKKalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, "İlçeye bağlı 57 mahallemiz var. Muhtarlarımızla görüştük. Devletimizin tüm imkanlarıyla alanda inceleme yapıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan can kaybı ve yaralı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Belediye ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçe merkezi, Eskiköy ve Gölköy mahallelerindeki evlerde çatlaklar var. İnsanların panik olması normal, iyi sallandık. Ama herhangi bir can kaybının olmaması bizim için sevindirici. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasınlar" dedi.Gölköy Muhtarı Kasım Kocakuşak ise mahalledeki 10 evde hasar oluştuğunu söyledi. Mahalle de yaşayan vatandaşlarda deprem sırasında korkuyla dışarı çıktıklarını belirterek, geceyi bir süre dışarı geçireceklerini ifade etti.Öte yandan AFAD ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren Kalecik ilçesinde ve köylerde hasar tespit çalışması yapacağı belirtildi.

