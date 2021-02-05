Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

Keşmir sorununa dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için her yıl 5 Şubat'ta gerçekleştirilen "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği Ankara'da yapıldı.

Keşmir sorununa dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için her yıl 5 Şubat'ta gerçekleştirilen "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği Ankara'da yapıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Büyükelçi Sirus Seccad Gazi, AK Parti Trabzon Milletvekili ve eski Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören, Keşmir Dayanışma Günü nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han'ın yayımladığı mesajların okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Gazi, 5 Şubat'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Hindistan tarafından Keşmirlilere verilen sözlerin tutulmamasının hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de insan hakları ihlalleri yaşandığını belirten Gazi, "Uluslararası raporlarda da yer aldığı üzere her işgal gücü gibi Hindistan da çok büyük insan hakları ihlallerine imza atıyor." dedi.

Cammu Keşmir'de 5 Ağustos 2019'da başlayan ablukanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahane edilerek daha da ağırlaştırıldığını söyleyen Gazi, "Kovid-19 Keşmirlilerin çilesini daha da artırdı ve onları büyük bir insanlık trajedisinin uçurumuna itti." diye konuştu.

Büyükelçi Gazi, Hindistan hükümetinin ve ordusunun Cammu Keşmir'deki Müslüman çoğunluğu azınlığa çevirme girişimleri olduğunu da belirterek, "Bu girişimler BM kararlarına zarar vererek gelecekte yapılacak bir halk oylamasında Hindistan'ın arzu ettiği sonucun çıkmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın tüm platformlarda Keşmir davasını anlatmayı sürdüreceğinin altını çizen Gazi, Türkiye'ye de Keşmir'e verdiği destek için teşekkür etti.

Ülkesinin uluslararası kamuoyuna mesajını da aktaran Gazi, "Hindistan, Keşmirlilere karşı giriştiği illegal ve tek taraflı girişimleri nedeniyle sorumlu tutulmalı. Hindistan'a insan hakları ihlali nedeniyle uluslararası baskı yapılmalı ve uluslararası gözlemciler ile medyanın bölgeye girişine izin verilip insan hakları ihlallerinin rapor edilmesinin önü açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Güney Asya'nın barış ve istikrarının Keşmir sorunundan ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz"

Muhammet Balta da etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin Pakistan'ın sevinç ve üzüntülerini en samimi şekilde paylaşan ülkelerden olduğunu belirterek, "Keşmir ve o topraklarda yaşayan kardeşlerimiz Pakistan için olduğu gibi bizlerin de kalbinde ve zihninde her zaman yer tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güney Asya'nın yükselen bir bölge olduğunu ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasının hem bölgesel hem de küresel açıdan önem taşıdığını kaydeden Balta, "Güney Asya'nın barış ve istikrarının Keşmir sorunundan ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Balta, Keşmir sorununun çözümünün tüm bölgenin menfaatine olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu sorunu bölgenin sosyolojik, etnik ve demografik göz ardı ederek çözmek mümkün değildir. Zira bölgenin etnik ve demografik yapısının korunması, sorunun çözümü için temel bir nitelik taşımaktadır. İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları da bölgenin kendine has demografik yapısının korunmasının altını çizmektedir." diye konuştu.

Hindistan'ın Keşmir'e verilen özel statüyü kaldırma kararının kabul edilemez olduğunun altını çizen Balta, "Tüm uluslararası camianı BM'nin verdiği kararların samimi bir şekilde takipçisi olması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası toplum Keşmir'deki kardeşlerimizin durumunu görmezden ve duymazdan gelmeye devam etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Balta, Keşmir sorununun çözüme kavuşması için Türkiye'nin Keşmirlilerle dayanışmasının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya