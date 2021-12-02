Ankara'da 320 çiftçiye vişne fidanı dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk Belediyesi, hayata geçirilen "Çubuk'un Vişnesi Güzeldir İçmesi" projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz vişne fidanı dağıttı.

Çubuk Vişnesi Komposto Üretim Tesisi önünde düzenlenen törende 320 çiftçiye, 2 bin 500 fidan verildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk'un vişne üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

İlçede üretilen vişnenin ekonomik değerinin artırılması amacıyla çalıştıklarını belirten Demirbaş, bu çalışmayla ilçedeki vişne ağacı sayısını artırarak vişneyi ekonomik değeri yüksek ürün haline getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Demirbaş, Çubuk vişnesinin coğrafi işaret belgesi alması için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Ürünümüz coğrafi işaretli bir ürün haline gelecek. Bugün vişne fidanımızı dağıtacağız. Sizler onları toprakla buluşturacaksınız. İnşallah hep birlikte de ürünlerimizi toplayacağız. Kuracağımız tesiste de bu vişneleri işleyerek organik vişne suyu haline getireceğiz. Bu tesis tüm üreticilerimize de örnek olacak." diye konuştu.

Fidan alan üreticilerden Nursel Büyükçolak, kendilerine verilen fidanları toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Hatice Arıkan ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin. Herkese bol bol kazanç versin. Biz de bu fidanları büyütüp herkese vişne ikram edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törene, Kaymakam Adem Keleş, Çubuk Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Yazıcı da katıldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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