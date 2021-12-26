Ankara Büyükşehir Belediyesinde doğal afetlere karşı farkındalık konferansları başladı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla konferans dizisi başlattı. "Afetlere Karşı Dirençli Ankara" temasıyla "Afet Farkındalık Konferansları" serisinin ilki, 25 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları uyarmak, önlem almalarını sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Başkent'te halka açık konferans dizisi başlattı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile daire başkanları, Akademisyenler, STK temsilcileri, çok sayıda afet gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

Tema: "Afetlere Karşı Dirençli Ankara"

"Afetlere Karşı Dirençli Ankara" temalı "Afet Farkındalık Konferansları Serisi" ile tüm Başkentlilerin doğal afetler konusunda daha da bilinçlendirilmesi hedeflenirken ilk konferansta Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu "Türkiye'nin Diri Fay Hatları ve Ankara'nın Deprem Gerçeği", Prof. Dr. Murat Ercanoğlu ise "Türkiye Geneli ve Ankara Özelinde Heyelanlara Bakış Açımız" konularında bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştı. Doğal afetlerde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi adına afetlere katılan çok değerli arama kurtarma timimiz bizimle birlikteler. Elazığ depremi başta olmak üzere birçok can kurtarmasında özveriyle çalıştılar. Gerek deprem gerekse alınan tedbirler konusunda çok değerli bilgiler alacağız bu konferanslarda. Öncelikle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Afet müdahale planları Türkiye'de, afetin öncesi sonrası ve afet anındaki tüm yapılacakları belirleyen planlar. Bu planlar çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi diğer tüm yerel yönetimlerimize ana çözüm ortağı olarak yardımcı bir görev biçilmiştir. Çok hızlı karar alabilen, yer değiştirebilen, karar değiştirebilen, kararlılıkla mücadele eden bir yönetim gerektiriyor. Türkiye'de yaşanan afetler; yerel yönetim birimlerinin sadece çözüm ortağı yan destekçi ortağı olarak değil de bu afet sorunuyla tamamen başından sonuna büyük ortak olarak oyuna dahil edilmeleri gerektiğini ortaya koydu. Son sel olayında da gördük. Hem bölgedeki belediyeler hem dışarıdan müdahale eden belediyelerin faaliyetleri son derece önemli hale geldi. Afet farkındalık konferanslar serisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde vereceği katkılar sebebiyle son derece önemli olduğuna inanıyorum."

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ve Prof. Dr. Murat Ercanoğlu'nun sunumlarının ardından soru cevap şeklinde devam eden konferans, plaket takdimi ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - ANKARA