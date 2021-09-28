ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başkente okumak için gelen üniversitelilere konaklama imkanı

ANKARA - Üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere geçici barınma desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesine başvuran tüm öğrencilere konaklama imkanı sunacaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkente okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konaklama imkanı sunuyor. Konaklama sorunu nedeniyle Büyükşehir Belediyesine başvuran öğrencileri Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Yavaş, sosyal medya hesaplarından otel ve yurt sahiplerine de dayanışma çağrısında bulundu. Çağrısı kısa sürede yanıt bulan ve başkentte yeni bir iyilik hareketini daha başlatan Yavaş, başvuruda bulunan herkese kucak açacaklarını söyledi. Başvuru yapan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine ait yerler dışında kiralanan otel ve yurtlara geçici olarak yerleştirilmeye başlandı.

İyilik hareketi bu sefer gençlerin geleceği için

Sosyal medya hesapları üzerinden yurt, konaklama tesisi, otel ve misafirhane sahiplerine seslenerek dayanışma çağrısında bulunan Yavaş, "Edirne'den Kars'a onlarca vilayetten kentimize gelen çocuklarımız var. Onlar başkenti evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit ev sahipliği yapma vakti. Gelin bize ulaşın, hiçbir evladımızı açıkta bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması için otellerden ve yurtlardan olumlu geri dönüşlerin gelmesiyle birlikte Başkan Yavaş'ın çağrısı kısa sürede yanıt bulmuş oldu. Barınma talebi için Büyükşehir Belediyesine başvuran öğrenciler, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

Yemekten güvenliğe, ulaşımdan çamaşır hizmetine öğrencilerin her sorunu çözülüyor

Başkent 153 üzerinden ya da online olarak başvuran öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda ağırlayan ekipler, kayıt işlemlerinin ardından öğrencileri kalacakları yerlere kadar götürüyor. Kiralanan otel ve yurtlara servislerle taşınan öğrencilerin güvenliği Zabıta Daire Başkanlığı ve ANFA Güvenlik ekipleri tarafından sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin kalacakları merkezlerde ulaşım sıkıntı yaşamaması için Kızılay, Ulus gibi merkezi yerlere sabah ücretsiz servis uygulaması başlatırken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek ikramında da bulunuyor. Öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinin verildiği barınma noktalarındaki odalarına ayrıca hijyen ve yemek kitleri de bırakılıyor.

Geçici barınma sorunu çözülen, otel ve yurtlara yerleşen öğrenciler ve velileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

Aleyna Kıdak: "Samsun'dan geldim, yurt başvurum yedeklerde kaldı. Uyum sürecimde bile kalacak yerim olmadığı için gelememiştim ama Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını görünce başvurdum ve hemen bir yere yerleştirildim. O kadar fazla öğrenci ve aileye yardım ettiler ki, her sorunumuzu çözdüler"

Öğrenci velisi Ayhan Akgöz, "Yedeklerde bekliyoruz. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz bu imkanı tanıdığı için. Neredeyse çocuğumuz her gün Eskişehir'den Ankara'ya gelip gidecekti. Bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun" diye konuştu.