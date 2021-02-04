Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların hedefindeki Rektör Melih Bulu'ya yazdığı mektupla ses getirmişti. Bulu'yu istifaya davet eden Yavaş, bir mektup daha yazdığını belirtirken "Hazır bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya hitaben bir mektup kaleme alan ve protestoların hedefindeki Bulu'yu istifaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan gelişmeleri Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya değerlendirdi.

İKİNCİ MEKTUP BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLERE

Yavaş, Prof. Bulu'nun "Asla istifa etmeyi düşünmüyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak "Bir mektup daha yazdım. Hazır bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım" açıklamasında bulundu.

Alçı, Yavaş'ın ikinci mektubu Boğaziçili öğrencilere hitaben yazdığını, bu mektubun "Rektör sorumluluğu almadı, hadi gençler siz alın, PKK'ya ve başka terör örgütlerine fırsat vermeyin" minvalinde olduğunu aktardı.

"BOĞAZİÇİ'NDE YAŞANANLARI MİLLİ BİRLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Belediye başkanının siyaset yapmayacağını hatırlayacağım, demiştiniz. Bugünkü mektubunuz bu sözünüze bir tezat değil mi Mansur Bey? İstanbul'daki üniversite olaylarının Ankara Belediye Başkanı ile ne ilgisi var?" sorusuna da yanıt veren Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı;

"Hayır burada hiçbir tezat yok Nagehan Hanım. Ben Boğaziçi'nde yaşananları siyaset üstü bir konu, bir milli birlik meselesi olarak görüyorum. Ayrıca İstanbul'daki gerginlik benim yönettiğim şehir Ankara'ya da sıçramaya başladı. ODTÜ'de de bir grup dün protestoya kalkıştı. Bakın geçen sene yine ODTÜ'de bir yurt krizi yaşanmıştı hatırlarsınız. Öğrenciler yurt yaptırmak istemiyorlardı. Protesto ediyorlardı. Ben o zaman da ODTÜ Rektörü ile iletişime geçtim, bir sorun varsa yardımcı olalım diye düşündüm, 'Belediye olarak yurdu biz yapar, üniversiteye hibe ederiz' dedim. Nitekim tansiyon düştü, kriz çözüldü bu yolla."

"REKTÖR BULU İSTİFA EDERSE TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK BİR İYİLİK YAPMIŞ OLACAK"

Şu an Boğaziçi'nde de bir sorun var. Siz de bir Boğaziçilisiniz. Bu sorunu çözmek lazım Nagehan Hanım. Bakın devlet kimseyle inatlaşmaz. Burada öğrenciler ile rektör arasında bir inatlaşma var. Bunun daha çok uzaması hepimize kaybettirir. Bizim ciddi sorunlarımız var. Açlık var, pandemi var. Bunlarla uğraşmamız, böyle gerginliklerle vakit kaybetmememiz lazım. O nedenle Rektör Bulu'ya seslenmek istedim. Şu aşamada istifa ederse Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmış olacak."

"BEN NE ÖĞRENCİLERE NE POLİSLERE OLUMSUZ BİR ŞEY DİYORUM"

Yavaş, "Ama Melih Bulu'nun istifası diğer üniversitelerde de bir ayaklanmaya, bir başkaldırıya yol açmaz mı?" şeklindeki soru üzerine de şunları kaydetti:

"Hayır bence bir başkaldırıya yol açmaz. Hem okullar kapalı hem de konjonktür buna müsait değil Nagehan Hanım. Mesela bakın dün ODTÜ'de küçük bir grup da kendi rektörlerini protesto etmek istedi ama o tutmaz, zira rektör yeni göreve başlamamış, artık yapay olur. Diğer üniversiteler ile ilgili böyle bir zemin mevcut değil. Bakın Nagehan Hanım ben ne öğrencilere ne polislere olumsuz bir şey diyorum. Ben ortada bir kriz var, bunu çözelim. Bunu çözmek de Rektör Bey'in elinde diyorum."

Bu noktada New York Times yazarı Thomas Friedman'ın 'Bir zamanlar Amerika' adlı kitabını hatırlatan Yavaş, "Nagehan Hanım o kitapta Friedman Amerikalıların kriz varsa kim çıkardı, nasıl çıktı diye bakmadan bu krizi nasıl çözeriz diye düşündüklerini anlatıyor. Ben de hadiseye bu perspektiften bakıyorum. Sorumluluğu ne hükümete ne öğrencilere yüklüyorum. Asla siyasi polemik amacım yok. Burada bir kişi sorumluluk alarak krizi çözebilir o kişi de Rektör Bulu'dur" diye konuştu.

YAVAŞ YAZDIĞI MEKTUPLA MELİH BULU'YU İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu'yu istifa etmeye çağırmıştı.

"Melih Bulu'ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" notuyla paylaşım yapan Mansur Yavaş, "Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz" dedi.

Masur Yavaş'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Melih Bulu,

Bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum.

Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve ülkeye yayılma eğilimi gösteren krizle ilgili, belki de hiçbir siyasi liderde, hiçbir partide ve hiçbir sivil toplum kuruluşunda olmayan bir imkana sahipsiniz. Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz.

"İSMİNİZ BİR BİLİM ADAMI OLARAK ANILSIN"

Lütfen bir feraset örneği gösterin ve isminiz üzerinden gençlerimizin, güvenlik güçlerimizin, toplumsal kesimlerimizin karşı karşıya gelmesine daha fazla izin vermeyin.

İsminiz, kamplaşmanın bir öznesi değil, ülkesi ve milleti için makamdan fedakarlık yapabilen bir bilim adamı olarak anılsın. Bu tarihi olgunluğu, kendinizden ve milletimizden esirgemeyin.

Bu ülkenin nice genç fidanları vatan savunması için hayatlarını feda ederken, ülkenin krize girmemesi adına size düşen en anlamlı görev makamı terk etmekse, bunu derhal gerçekleştirmek, sizi asla küçültmeyecek, aksine büyütecektir.

Gelin akl-ı selimle davranın. Ne gençlerimiz zarar görsün ne de polislerimiz onlarla karşı karşıya gelsin.

"MAKAMLAR GİDİCİ, BERABERLİĞİMİZ KALICIDIR"

Gerginliklerden ve kutuplaşmalardan yorulmuş milletimize babacan bir tavırla soluklanma imkanı sağlayın. Eğer bir kurban verilecekse, akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin.

Çünkü makamlar gidici, milletçe birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır.

Unutmayın, siz makamdan ayrılma kararlılığı gösterdiğinizde, bir yandan üniversitede huzurun sağlanmasına vesile olacak, diğer yandan bu krizi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış olacaksınız.

Mesele, artık sizin akademik kariyerinizi tartışmak değildir. Mesele, ülkemizin, sizin adınız ve atandığınız makam üzerinden yeni bir krize sürüklenme meselesidir.

"KOLTUKTA BULUNDUĞUNUZ HER DAKİKA MASUM GENÇLER ZARAR GÖRECEK"

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, her gencimiz bir annenin duası, bir ailenin parçası, bir geleceğin yazısıdır.

Boğaziçi kültürünü 'işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür' olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden, üniversiteyi 'bilim yuvası' kimliğine dönüştürmek ve 'uzlaşı'nın önünü açmak için fedakarlık yapmak size düşüyor.

Tek bir hareketinizle bunu sağlamak elinizde. O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir.

Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun.

Av. Mansur Yavaş"