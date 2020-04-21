Andry Rajoelina kimdir? Andry Rajoelina kaç yaşında ve nereli? Andry Rajoelina ne iş yapıyor? Andry Rajoelina hayatı ve biyografisi!
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Andry Rajoelina kimdir? Andry Rajoelina kaç yaşında ve nereli? Andry Rajoelina ne iş yapıyor? Andry Rajoelina hayatı ve biyografisi!

Madagaskar devlet başkanın Andry Rajoelina koronavirüs ilacı bulduk diyerek kameralar önünde içmesiyle tüm dünyada gündem oldu. Herkes Andry Rajoelina'in kim olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde.

21.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:20
Andry Rajoelina kimdir? Andry Rajoelina kaç yaşında ve nereli? Andry Rajoelina ne iş yapıyor? Andry Rajoelina hayatı ve biyografisi!

Andry Rajoelina corona virüs sürecinde yaptıkları açıklamalar ile sıklıkla gündem gelmektedir. Madagaskar devlet başkanı olan ünlü isim son olarak kameralar önünde korona ilacını bulduk diyerek içmiştir. Bu hareketi ile tüm dünyada ve sosyal medyada gündem olan Andry Rajoelina hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ANDRY RAJOELİNA KİMDİR?

Andry Nirina Rajoelina (d. 30 Mayıs 1974, Antananarivo), Madagaskarlı iş adamı ve siyasetçi. Rajoelina, Afrika ada ülkesi Madagaskar'da 2009 ile 2014 yılları arasında geçici görev olarak devlet başkanlığı makamında bulunmuştur. Rajoelina 19 Ocak 2019 tarihinden bu yana yeniden devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır.

Rajoelina varlıklı bir ailenin üyesi olarak Madagaskar'ın ilk reklam ajansı olan Injet ajansını ve VIVA isimli radyo ve televizyon kanalını kurmuştur. 2007 yılında siyasete atılan Rajoelina, başkent Antananarivo'nun belediye başkanlığı görevine seçilmiştir. 2007 yılında gerçekleştirilen seçimlere bağımsız aday olarak katılan Rajoelina, oyların %63,3'ünü elde ederek belediye başkanı olmuştur.

Andry Rajoelina kimdir? Andry Rajoelina kaç yaşında ve nereli? Andry Rajoelina ne iş yapıyor? Andry Rajoelina hayatı ve biyografisi!
ANDY RAJOELİNA

27 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanı Marc Ravalomanana'nın sürgündeki eski devlet başkanı Didier Ratsiraka'nın bir konuşmasını yayınlayan TV Viva kanalını kapatma kararını vermesi neticesinde iktidarına karşı protesto gösterileri gerçekleştirilmiş, bu gösterilere karşı güvenlik güçlerinin açtığı ateş neticesinde de 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Gösterileri organize eden TV Viva'nın sahibi olan belediye başkanı Andry Rajoelina askeri de kendi safına çekerek kendi önderliğinde bir hükûmet kurulduğunu açıklamış, bu açıklama hukukçular tarafından darbe olarak yorumlanmıştır. Rajoelina'nın açıklaması sonrası devlet başkanlığı sarayına yürüyen destekçileri güvenlik güçleri ile çatışmış, Ravalomanana'da görevini bırakarak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sürgüne kaçmıştır.

Rajoelina kendisinin ilan ettiği geçici hükûmet ile yönetimi Madagaskar Yüksek Geçici İdaresi Başkanı unvanı ile ele almış, 2010 yılında gerçekleştirilen yeni anayasa referandumu sonrası görevi yeni seçimler yapılana kadar devam edeceğini ifade etmiştir. 2011 yılının ilkbahar aylarında yapılması planlanan yeni devlet başkanlığı seçimleri birçok kez ileri bir tarihe ertelenmiş, iki yıllık bir gecikmenin sonucunda seçimlerin ilk turu 25 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş, en yüksek oyu alan iki aday arasında da gerçekleştirilen ikinci turun 20 Aralık 2013 tarihinde yapılması sonrası geçici olarak oturduğu devlet başkanlığı makamını beş yılın sonunda 25 Ocak 2014 tarihinde yeni devlet başkanı Hery Rajaonarimampianina'ya teslim etmiştir.

Rajoelina, 2013 yılında gerçekleştirilen söz konusu seçimlerde en büyük rakibi olan eski devlet başkanı Ravalomanana'nın aday olmayacağını açıklaması sonrası kendisinin de aday olmayacağını bildirmiş ve aday olmamıştır.

Rajoelina 2018 yılında dahil olduğu devlet başkanlığı seçimlerini ikinci tur sonucunda kazanarak 19 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ülkesinin seçilmiş yeni devlet başkanı olmuştur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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