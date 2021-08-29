Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
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Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de

Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Hürriyet - Haberler | Magazin

ŞARKILARINI SEYİRCİLERİN ARASINDA SESLENDİRDİ!

ŞARKILARINI SEYİRCİLERİN ARASINDA SESLENDİRDİ!

Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla ilk kez bir araya gelen Anadolu Rock'ın güçlü yorumcusu Haluk Levent, konsere çıktığı gibi soluğu seyircilerin arasında aldı. Sahnesinden inip seyircilerin arasına karışan ünlü sanatçı "Sanat hayatımda ilk kez boğaz köprüsünün karşısında sahne alıyorum çok fiyakalı" sözleriyle dinleyicisini güldürdü.

Konserine "Dert Olur" şarkısını söyleyerek başlayan Haluk Levent, ilerleyen dakikalarda bir kez daha sahnesinden indi "Beni Biraz Anlasana" şarkısını seyircilerin arasında seslendirdi. Hayranlarıyla gönülden gönüle uzanan şarkılarıyla kucaklaşan Haluk Levent, samimi tavırlarıyla sevenlerinin bir kez daha kalbini fethetti.

SAHNEDE BESTE YAPTI!

En sevilen şarkılarıyla dinleyicisine muhteşem dakikalar yaşatan Haluk Levent, "Bazı müzisyenler denize bakıp beste yaparlar. İşte boğaz, işte su. O zaman ne eksik? -Beste", diyerek 'Bir gemi daha gidiyor boğaza doğru' sözleriyle o dakikalarda bestelediği şarkıyı hayranlarına seslendirdi.

HALUK LEVENT'TEN ZEYBEK DANSI!

Kuruçeşme sahnesinde sergilediği konser performansıyla hayranlarının beğenisini kazanan Haluk Levent, ilerleyen dakikalarda izleyicisini bir kez daha şaşırtmayı başardı. Ünlü sanatçı seslendirdiği "Kerimoğlu" şarkısıyla sahnede zeybek oynadı.

BİR YANDA ROCK'IN YAŞAYAN EFSANESİ HALUK LEVENT DİĞER YANDA "KUSURSUZ KULAK" BAGER...

Haluk Levent, Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran konserinin ikinci yarısında hayranlarına enstrümantal bir sürpriz yapti. Levent,

"Bütün herkes onu ve yeteneğini konuşuyor. Bager artık bir Ahbap, tüm konserlerde birlikte söyleyeceğiz" diyerek doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'yı sahneye davet etti. Levent, "Vals" performansında sahneyi Bager'e bıraktı. Muazzam sahne performansıyla dinleyicinin kalbinde taht kuran Bager, dakikalarca alkışlandı. Bager'in Vals resitalinin ardından mikrofonu eline alan Haluk Levent, "kusursuz kulak" Bager ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünde düet yaptı.

NESLİCAN TAY'I ANDI...

Sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir Kuruçeşme konserine imza atan Haluk Levent, "Tam Bana Göre" albümünde yer alan "Kendime Göre" şarkısını seslendirmeden önce 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiğimiz Neslican Tay'ı andı. Albümü yaptığı zaman şarkıyı ilk Neslican Tay'a dinlettiğini ve Neslican'ın 'Bu şarkı beni anlatıyor, bu benim şarkım' dediğini dile getiren Levent, 'Kendime Göre' şarkısını Neslican'ı anarak seslendirdi.

'SÜRPRİZİ SEVİYORUM!'

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent Kuruçeşme heyecanıyla ilgili şunları söyledi: "Sanat hayatım boyunca Kuruçeşme'de konser yapmadım çok heyecanlıyım deniz yan tarafımda. Sürprizi seviyorum sahneye çıktığımda ne söyleyeceğimi bilmiyorum".

AHBAP'IN KAHRAMANINDAN AHBAP'A BİR BAĞIŞ DAHA...

AHBAP derneğinin kurucusu olan Haluk Levent, sahnesinde bilet gelirlerinin bir kısmının AHBAP'a bağışlandığını da duyurdu.

Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de
Anadolu Rock'ın kahramanı Haluk Levent Kuruçeşme'de

Kaynak: Hürriyet

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