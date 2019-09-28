Anadolu'nun, tarihin izlerini taşıyan asırlık köprüleri

28.09.2019 12:33

İnsanların hayatlarını birleştirerek medeniyetlerin gelişimine katkı sağlayan ve yüzyıllardır ayakta duran Erzincan, Kars ve Tunceli'deki asırlık köprüler, işlevlerini yitirseler de tarihin izlerini taşımayı sürdürüyor.

Tarih boyunca Anadolu'da su ya da vadi gibi engellerle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayarak ticaret ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı dönemlere ait köprüler, tarihe tanıklığa devam ediyor.

Fırat Nehri'nin önemli kolları arasında gösterilen Karasu Nehri üzerine inşa edilen Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Kötür ve Kemah ilçesindeki Acemoğlu köprüleri, yıllarca medeniyetleri birbirine bağlayarak ticaretin gelişmesi ve kültürlerin yayılmasında önemli rol oynadı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdür Vekili Oğuzhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür ve tabiat varlıkların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Acemoğlu Köprüsü halen aktif kullanılıyor"

Kentin tarihi özelliği bulunan Kötür ve Acemoğlu köprülerinin, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Erzincan-Kemah kara yolunun 35. kilometresinde bulunan Acemoğlu Köprüsü'nün hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Kesme taştan yapılan tek gözlü köprü, Acemoğlu Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlamakta ve günümüzde halen aktif olarak kullanılmaktadır. Köprü 14 Mart 1980 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek Taşınmaz Kültür Varlıkları kayıtlarımıza girmiştir."

Kılıç, ticaretin ve medeniyetlerin gelişiminde köprülerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, söz konusu köprülerin zaman zaman acı olaylara da tanıklık ettiğini dile getirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Acemoğlu köprüsünde 22 Nisan 1996 yılında 3. Ordu Komutanlığına bağlı devriye aracı öğlen saatlerinde köprüden kanyona uçmuş ve maalesef bu kazanın ardından 14 askerimiz şehit olmuştu. Yaşadığımız bu üzücü olayın ardından şehitlerin anısına Uluçınar Köyü şehitlik Anıtı inşa edilmiş ve 27 Eylül 2012 yılında Koruma Kurulu tarafında tescili yapılmıştır. Şehitlik anıtı, anıt ve platform kısmından oluşmaktadır."

Kötür Köprüsü'nde Selçuklu izleri

Tercan ilçesinde bulunan Kötür Köprüsü'nün de Selçuklu mimarisi özelliği taşıdığını aktaran Kılıç, köprünün kitabesinin bulunmadığını anlattı.

12-13. yüzyıllarda inşa edildiği düşünülen köprünün 04 Haziran 1992'de Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendiğini söyleyen Kılıç, "Erzincan-Erzurum kara yolunun yaklaşık 80. kilometresinde bulunan Akyurt Köyü sınırları içerisinde kalan ve Karasu Nehri üzerinde yer alan Kötür Köprüsü, kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanan bir kalıntıdan ibarettir. 7 ayak üzerine kurulan köprü, 8 gözden oluşmakta ve 136 metre uzunluğu, 4,5 metre genişliği, 5 metre yüksekliği bulunan köprüden günümüze kuzey-doğu ve güney-batı kanatlarındaki rıhtım yollar kalabilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA