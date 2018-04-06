Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

SESOB Başkanı Köksal, yayımladığı mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüttüğünü, sorunları doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme getirdiğini ifade etti.

AA'nın kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtladığını ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve Sivas'ta önemli bir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde Anadolu Ajansı her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Yerel basınımız için de Anadolu Ajansı önemli bir değer ve haber kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve her geçen gün teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek kendini yenileyen ve bu günlere gelen Anadolu Ajansı, dünya genelinde ülkemizin de en güçlü sesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutluyorum."