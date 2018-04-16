Amerikalı Bob Beer'in Türk Müziği ve Saz Aşkı

ABDULSELAM DURDAK - Türk halk müziğine ve başta saz olmak üzere Türk enstrümanlarına büyük ilgi duyan Amerikalı Bob Beer, Türkiye'nin hemen her yöresinden seslendirdiği türkülerle dinleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Enstrümanları ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Frankfurt Müzik Fuarı'na (Musikmesse) katılan Beer, sazıyla Türkiye'nin her yöresinden türküleri ezbere seslendirdi ve hem Türk hem de diğer ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuara Saz Müzik Aletleri firmasıyla katılan Beer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de tercüman olarak çalıştığını belirtti.

1980'li yıllarda satın aldığı bir dil bilgisi kitabından Türkçeyi kendi kendine öğrenmeye başladığını dile getiren Beer, Türkiye'ye ilk kez 1982'de ziyaret ettiğini söyledi.

Beer, "Benim dedem bir Rum'du. Yunan müziği plaklarımız vardı. Özellikle İstanbul Rum müziği plaklarını çok seviyordum. Aslında o zaman bunun İstanbul müziği olduğunu bilmiyordum. Sadece Yunan müziği olarak biliyordum." dedi.

1975'te lisede öğrenciyken değişim programıyla Yunanistan'a gittiğini ve Gümülcine'de bir Rum ailenin yanında kaldığını anlatan Beer, "O dinlediğim müziği arıyordum ve bir türlü bulamıyordum. Kaldığım yerde TRT radyosu çekiyordu. Sazın sesini ilk kez radyoda duydum. TRT'yi dinlediğimde çocukluğumdan bildiğim melodileri işittim. Türkiye'yi araştırmam gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda Türkleri çok merak etmiştim." diye konuştu.

" Kars yöresinden aşıkların atışmalarını çok severek izliyordum"

Beer, Türkiye'ye gitmeden önce ABD'de tanıştığı bir Türk öğrenciden saz satın aldığını ve kendi kendine öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Türk müziğine büyük ilgi duyduğunu ve Türkiye'nin her bölgesinden müzikleri çok sevdiğini belirten Beer, şunları söyledi:

"1996'da bir TRT sanatçısından dersler aldım. Tekniğimi düzeltmeye çalıştı. 2000'de yeniden Türkiye'ye gittim ve Erol Parlak'tan ders aldım. Saz dışında Karadeniz kemençesi ve Kastamonu kemanesini de biraz çalabiliyorum. Ben aşıkları çok seviyorum. Eski aşıkları seviyorum. Özellikle 1980'li yıllarda tanıdığım müzisyenler beni çok etkiledi. Mesela rahmetli Muhlis Akarsu, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Arif Sağ. Ayrıca Kars yöresinden aşıkların atışmalarını çok severek izliyordum."

-"Bob Beer'i tanımaktan dolayı çok mutluyum"

Saz Müzik Aletleri Avrupa Sorumlusu Aydın Cici de 28 yıldır müzikle uğraştığını ve kimseden yardım almadan müzik aletlerini kendi kendine çalmayı öğrendiğini ifade etti.

Fuara 3 yıldır katıldıklarını ve ürünlerin tamamını İstanbul'da üreterek dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettiklerini aktaran Cici, satış sonrasında alıcıları teknik yönden bilgilendirdiklerini kaydetti.

Beer'i tanımaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Cici, "Bob ile 3 yıl önce fuar vesilesiyle tanıştık. O zamandan bu yana da çok samimi dostluğumuz var. Ayrı bir insan, nesli tükenen insanlardan birisi." diye konuştu.