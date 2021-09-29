Ameliyathanede görevdeyken ölmek isteyen cerrah, yoğun bakımda yaşamını yitirdi

İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan (62), 22 yıl önce böbrek nakli operasyonu geçirdi ancak mesleğine ara vermedi. Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 25 Eylül'de yoğun bakımda yaşamını yitiren Sayan'ın, eşi emekli hemşire Nuran Sayan (60), "Daha önce böbrek nakli olmasına rağmen normal hayata döndü. Cerrahlığa devam ediyordu. Ameliyatı, nöbeti hep öncelikliydi. İşine aşıktı. Ölünceye kadar hastanede olmak ve ameliyathanede ölmek istedi ama yoğun bakımda yaşamını yitirdi" dedi.

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, 1999 yılında geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından cerrahlığı bırakmadı. Çocuk hastalarının sağlığına kavuşması için özveriyle görev yapan Sayan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanedeki 22 günlük yaşam mücadelesini, geçen 25 Eylül'de kaybetti. Dr. Sayan'ın yoğun bakımda kendisini ziyaret eden asistanlarına, son güne kadar çocuk hastalarının durumunu sorduğu öğrenildi. Eşi emekli hemşire Nuran Sayan, Ali Sayan'ın işine aşık bir hekim olduğunu söyledi. Nuran Sayan, 1999 yılında böbrek nakli olan eşinin o tarihten itibaren gayet sağlıklı biri olduğunu ve kısa sürede görevine döndüğünü belirtti. Uzun yıllar ilaç kullanmak zorunda olan eşinin sağlığına çok dikkat ettiğini anlatan Sayan, "Daha önce böbrek nakli olmasına rağmen normal hayata döndü. Cerrahlığa devam ediyordu. Görevinin dışında kendine çok dikkat etti. Evinin balkonuna çıkmadı. Ama hastaneye gitmeyi aksatmadı. Ameliyatı, nöbeti hep öncelikliydi. İşine aşıktı. İşi dışında başka bir hayatı yoktu. Emeklilik sözünü hiç duymak istemedi. Ölünceye kadar hastanede olmak ve ameliyathanede ölmek istedi ama yoğun bakımda yaşamını yitirdi" dedi.