Amasya MHP'li Erdem Dünya Kamuoyunda ABD'nin Kirli Planları Aydınlatılmalı

MHP'li Erdem Dünya kamuoyunda ABD'nin kirli planları aydınlatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 'Senelerden beri Ortadoğu coğrafyasında özellikle mazlum milletler üzerinde 25 milyon civarında insanın katledildiğini, bunların başında Müslümanlarımızın, Türklerimizin olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tamamıyla burada devletimizin ortaya koymuş olduğu tavır, tutum ve duruş takdire şayan, olması gerektiği şekilde istikrarlı ve kararlı, burada önemli olan Türk milletinin ve Türk devletinin geleceği ve bekasının korunması noktasında atılacak adımlar, harekat tamamıyla hem o bölgede hem bu bölgede kendi ülkemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik olacak. Rabbim Türk ordusunu muzaffer eylesin. Rabbim Türk askerinin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diyoruz. Dünya kamuoyunda ABD'nin kirli planları dolayısıyla aydınlatmanın yapılması gerekiyor dedi.MHP Amasya İl binasında düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Amasya İl Başkanı Kadir Kutay Samsun, MHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Şuayip Ak, Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanı Altuğ Sivaslıgil, partililer ve basın mensupları katıldı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Düzenlediği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdiSuriye'de emperyalist güçler çok uzun senelerden beri vekaletle bir savaş yürütmekte, bunu biliyoruz. Orada özellikle oluşturulan terör örgütleriyle ilgili silahlanmalarına vesile olmaları var. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) dost olmayan tutumunu hepimiz biliyoruz. Senelerden beri Ortadoğu coğrafyasında özellikle mazlum milletler üzerinde 25 milyon civarında insanın katledildiğini, bunların başında Müslümanlarımızın, Türklerimizin olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tamamıyla burada devletimizin ortaya koymuş olduğu tavır, tutum ve duruş takdire şayan, olması gerektiği şekilde istikrarlı ve kararlı, burada önemli olan Türk milletinin ve Türk devletinin geleceği ve bekasının korunması noktasında atılacak adımlar, harekat tamamıyla hem o bölgede hem bu bölgede kendi ülkemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik olacak. Rabbim Türk ordusunu muzaffer eylesin. Rabbim Türk askerinin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diyoruz. Dünya kamuoyunda ABD'nin kirli planları dolayısıyla aydınlatmanın yapılması gerekiyor. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok görevler düşmekte, özellikle ülkemiz üzerine oynanan oyunların dünya kamuoyuna sağlıklı bir şekilde anlatılması, dünya kamuoyunda ülkemizin yürütmüş olduğu meşru müdafaanın doğru anlatılması noktasında da sizler birer elçisiniz. Bizim için bu çok önemli sizlere de bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Suriye'deki Afrin'den başlayıp, kandile kadar o hilalin çizilmesi menbiç buraların tamamının alınması, bölge temizlendikten sonra ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılarında güvenlikli şekilde vatanlarına tekrar yerleştirilmeleri açısından da çok önemli ona da dikkat çekmek istiyorum diye konuştu.

ERDEM BENCE O İNSANLARA BİR BARDAK SU DAHİ VERİLMEMELİ

MHP İstanbul Milletvekili Erdem, 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin derdi bizim derdimiz diyoruz, ama evlatlarımız hepimizin diyoruz. Bu bir dert değil, evlatlarımıza yapılan zulüm, evlatlarımıza uzanan eller sadece kırılmamalı, bence o insanlara bir bardak su dahi verilmemeli. Bize soracak olursanız, dün liderimizin de söylediği gibi en ağır cezanın verilmesi şart, şimdi kanun tekliflerimiz var, konuyla alakalı araştırma komisyonlarının kurulmasına yönelik uzun zamandan beri çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız açıklamalar bugünün açıklaması değil, ben yaklaşık 3 yıllık milletvekiliyim, özellikle iki kelimeyi yan yana getirmekten hepimizin utanç duyduğumuz çocuk ve istismar kelimeleri o kadar çok yan yana geldi ki şu süre içerisinde hadım cezasının gelmesi şart, bana göre ya idam ya hadım ben bunu her yerde her platformda söylüyorum. İdamın gelmesi noktasında yapılacak düzenlemeler değerlendirilecektir. Ama hadım mutlaka şart, insanlar bir hastalığın arkasına sığınıp hakikatten ağzı olup, dili olmayan, o küçücük ağızı süt kokan bebelerimize elini uzatamamalı, en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Kamı vicdanının rahatlatılması şart bu açıdan, özellikle iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin de bu anlamda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. ve önümüzdeki haftalarda bir düzenlemenin geleceğini de umutla bekliyorum. Geleceğine de inanıyorum. Mücadelemizi sürdüreceğizö ifadelerini kulland