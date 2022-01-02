Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya-Çorum kara yolunda Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ÇORUM (DHA) - Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Son Dakika Haberleri

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