Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı
Amasya-Çorum kara yolunda Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
ÇORUM (DHA) - Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 YARALI VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Son Dakika Haberleri
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