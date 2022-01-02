Güreşçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı

ÇORUM (DHA) - Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşte olay yerinden görüntüler;