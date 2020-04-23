Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan TBMM'nin 100.yıl dönümünde 100 çocuğa pastalı sürpriz Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Vefa Sosal Destek Grubu" ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, aralarında şehit çocukları ile 23 Nisan doğumlu çocukların da bulunduğu 100 çocuğa pasta gönderdiklerini bildirdi.

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Vefa Sosal Destek Grubu" ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, aralarında şehit çocukları ile 23 Nisan doğumlu çocukların da bulunduğu 100 çocuğa pasta gönderdiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların bayram kutlamalarından mahrum kalmamaları için Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki şehit çocuklarının ve 23 Nisan doğumlu çocukların oa aralarında olduğu 100 çocuğa pasta ve hediye gönderdi.

Bu kapsamda Altındağ Kaymakamı Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleriyle şehit çocuklarının ve 23 Nisan doğumlu çocukların evlerine giderek sürpriz yaptı.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Zafer Kurt'un çocuğu ile Sefa-Sezen Çalış çiftinin 23 Nisan'da doğan çocukları Berra Çalış'ın evinin kapısını ellerindeki pastayla çaldı.

Kapıyı açan ev sakinleri sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, sürpriz nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

100 çocuğun 41'i 23 Nisan doğumlu

Kaymakam Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın sevincini ve mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bugün 100 çocuğun evine 100. yıl pastası gönderdiklerini ifade eden Karaömeroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ziyaretlere özelikle bir polis şehidi ailemizin çocuklarıyla başladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu günü Altındağ Ahde Vefa Grubu olarak 100 çocuğumuza 100. yıl pastası götürerek kutluyoruz. Bu 100 çocuğumuzun 41'i de 23 Nisan doğumlu. İki özel günlerini birlikte kutlamak ve onların sevinçlerini paylaşmak, mutluluklarına ortak olmak istedik."

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA